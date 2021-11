ディーン＆デルーカの2021年クリスマスケーキ、“雪だるま”のホワイトチョコムースケーキなど

ディーン&デルーカ(DEAN & DELUCA)は、2021年のクリスマスケーキを予約販売。2021年12月9日(木)までの期間、各店舗にて予約を受け付ける。

■ベリーたっぷりのケーキや雪だるまケーキ

鮮やかなベリーのカラーが目を引く「フレジエ by イーズ」は、フレッシュな苺やベリーをたっぷりと使用したケーキ。香り豊かなタヒチ産バニラで仕上げたコク深いピスタチオムースリーヌとベリーの織りなす味わいの絶妙なバランスを楽しめる。

雪だるまを象ったデザインが愛らしい「スノーマン by ディーン&デルーカ」は、子どもから大人までみんなで楽しめるクリスマスケーキ。雪だるまのボディにはホワイトチョコレートムースを使い、ラズベリージャムとミックスベリージャムを詰め込んで仕上げた。

■濃厚ピスタチオのケーキやバニラクリームのチーズケーキも

ピスタチオの風味を軽やかなムースやビスキュイ生地、キャラメリゼに凝縮した「ジャルディニエール by ラ・ヴィエイユ・フランス」は、鮮やかなクリスマスカラーのケーキ。濃厚なピスタチオの風味に甘酸っぱいイチゴ、フランボワーズが程よくアクセントを効かせる。

この他、バニラビーンズたっぷりのクリームをあしらい、イチゴとフランボワーズのジャムを忍ばせたケーキ「チーズケーキ by イコール」や、ふんわりとしたスポンジに国産苺を贅沢にあしらった「ストロベリーショートケーキ by ア・ラ・ボン・ヌー」など、多彩なケーキが勢揃いする。

【詳細】

ディーン&デルーカ 2021年クリスマスケーキ

予約期間:2021年11月4日(木)~12月9日(木)

場所:ディーン&デルーカ 各店舗、オンライン

※店舗によって展開商品は異なる。

※数量限定につき、なくなり次第予約受付終了。

受け取り期間:12月22日(水)~12月25日(土) 13:00~以降

※受け取り日時は予約時に指定。

※キャンセルは受け取り日の3日前、各店営業時間内まで。それ以降は、前日までのキャンセルで商品代金の50%、当日キャンセルで商品代金の100%のキャンセル料が必要。

※商品の内容や形状は一部変更となる場合あり。

・フレジエ by イーズ(直径12cm) 8,640円

取扱店舗:六本木 / 品川 / 有楽町 / 新宿 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / 八重洲 / アトレ川崎 / シァル横浜 / そごう横浜

・チーズケーキ by イコール(15×8cm) 5,800円

取扱店舗:六本木 / 品川 / 有楽町 ※店舗での予約のみ。

・ジャルディニエール by ラ・ヴィエイユ・フランス(18×9cm) 5,400円

取扱店舗:六本木 / 品川 / 有楽町 / 新宿 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / 八重洲 / アトレ川崎 / シァル横浜 / そごう横浜

・ストロベリーショートケーキ by ア・ラ・ボン・ヌー(直径9cm+15cmの2段) 7,560円

取扱店舗:六本木 / 品川 / 有楽町 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / 八重洲 / 新宿アトレ / 川崎 / シァル横浜 / 横浜

・ストロベリーショートケーキ by ディーン&デルーカ(直径約12cm) 3,456円

取扱店舗:六本木 / 品川 / 有楽町 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / 八重洲 / 新宿アトレ / 川崎 / シァル横浜 / 横浜

・スノーマン by ディーン&デルーカ(直径約 11㎝×高さ11㎝) 3,024円

取扱店舗:六本木 / 品川 / 有楽町 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / 八重洲 / 新宿アトレ / 川崎 / シァル横浜 / 横浜