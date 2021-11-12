関連記事
シチズン時計が急伸、第2四半期決算が大幅に上振れ、通期の業績予想を増額修正
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■今3月期の営業利益は従来予想をを25%引き上げる
シチズン時計<7762>(東1)は11月12日、急伸商状となって大きく出直り、14%高に迫る529円(64円高)まで上げて4日ぶりに500円台を回復している。11日の13時に発表した第2四半期決算が大幅に上振れ、3月通期の業績予想の増額修正も発表。好感買いが先行した。
第2四半期連結決算(2021年4～9月)は、営業利益が従来予想を46%上振れ、親会社株主に帰属する四半期純利益は同52%上振れた。3月通期の連結業績予想は、従来予想に対し営業利益を24.6%上回る172億円の見込みに見直し、親会社株主に帰属する当期純利益は同26.1%上回る145億円の見込みに見直した。株価は9月16日につけた年初来の高値553円に向けて再び動意を強める展開になっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・イトーキは戻り試す、２１年１２月期営業・経常横ばい予想だが保守的（2021/03/17）
・インフォコムは反発の動き、２２年３月期も収益拡大基調（2021/03/17）
・パイプドＨＤは戻り試す、２１年２月期業績予想を上方修正、配当は増配（2021/03/17）
・ハウスドゥは反発の動き、２１年６月期大幅増益予想で収益拡大基調（2021/03/17）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- ハウスドゥが急伸、営業利益2.5倍など第1四半期の大幅増益を好感 11/12 11:40
- 日立製作所が最高値を更新、米1兆ドルインフラ予算や相次ぐ鉄道の大口受注など好感 11/12 11:39
- 富士ソフト 3Q増収増益、ＳＩ事業が順調に推移 11/12 11:30
- パーソルHD 大幅反発、7-9月期実績・下期見通しにともにコンセンサス上振れ 11/12 11:27
- アーバネットコーポレーション 1Qは増収、不動産開発販売が堅調に推移 11/12 11:23