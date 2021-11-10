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11/10の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:27JST 11/10
[強弱材料]
強気材料
・1ドル112.80-90円
・米原油先物は上昇（84.15、+2.22）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29285.46、-221.59）
・NYダウは下落（36319.98、-112.24）
・ナスダック総合指数は下落（15886.54、-95.81）
・シカゴ日経先物は下落（29285、大阪比-15）
・SOX指数は下落（3800.57、-2.76）
・VIX指数は上昇（17.78、+0.56）
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・マネーストック（10月）
・国債買いオペ
・工作機械受注（10月）
・特別国会召集（12日まで）
・NTT<9432>など決算発表
・中国消費者物価指数（10月）
・中国生産者物価指数（10月）
・独消費者物価指数（10月）
・米消費者物価指数（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫（9月）《ST》
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