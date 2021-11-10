11/10の強弱材料



*08:27JST 11/10

[強弱材料]

強気材料

・1ドル112.80-90円

・米原油先物は上昇（84.15、+2.22）

・米長期金利は低下

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29285.46、-221.59）

・NYダウは下落（36319.98、-112.24）

・ナスダック総合指数は下落（15886.54、-95.81）

・シカゴ日経先物は下落（29285、大阪比-15）

・SOX指数は下落（3800.57、-2.76）

・VIX指数は上昇（17.78、+0.56）

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・マネーストック（10月）

・国債買いオペ

・工作機械受注（10月）

・特別国会召集（12日まで）

・NTT<9432>など決算発表

・中国消費者物価指数（10月）

・中国生産者物価指数（10月）

・独消費者物価指数（10月）

・米消費者物価指数（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売在庫（9月）《ST》