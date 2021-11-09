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出来高変化率ランキング（13時台）～アンジェス、タスキなどがランクイン
*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アンジェス、タスキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月9日 14:04 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4563> アンジェス 18487700 1974980 836.10% 2.21%
<2987> タスキ 491900 65920 646.21% 15.57%
<7236> ティラド 145400 26700 444.57% -8.47%
<3179> シュッピン 490700 91080 438.76% -9.06%
<6957> 芝浦電子 300100 55800 437.81% 13.7%
<2374> セントケアHD 280000 58000 382.76% -9.97%
<1720> 東急建設 1595000 332760 379.32% -14.8%
<6062> チャームケア 1038100 233580 344.43% -12.38%
<5218>* オハラ 137900 31520 337.50% 3.57%
<2193> COOK 2136100 492020 334.15% 4.44%
<9303>* 住友倉 557200 132240 321.36% 5.53%
<6640> Ｉ・ＰＥＸ 843800 208960 303.81% -1.89%
<7012>* 川重 3965800 984880 302.67% -8.72%
<3103>* ユニチカ 1610300 402360 300.21% -7.84%
<3927> F−ブレイン 4722200 1272180 271.19% -4.88%
<6315> TOWA 3424500 956200 258.14% 1.96%
<7717> Vテクノロジー 281700 80260 250.98% -10.35%
<4932>* アルマード 464600 133780 247.29% 3.73%
<6569> 日総工産 213100 61420 246.96% 2.86%
<4441> トビラシステムズ 231300 67880 240.75% -4.29%
<6417> SANKYO 837500 259200 223.11% 5.67%
<2378>* ルネサンス 334700 105680 216.71% 7.88%
<8698>* マネックスG 53415800 17111800 212.16% -3.64%
<9919> 関西スパ 888300 288160 208.27% 23.32%
<8219> 青山商 1494000 523660 185.30% -9.2%
<5803>* フジクラ 5095800 1832340 178.10% -5.65%
<2404>* 鉄人化 1154100 417940 176.14% 16.91%
<6849> 日光電 455600 169480 168.82% -7.32%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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