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出来高変化率ランキング（13時台）～アンジェス、タスキなどがランクイン

2021年11月9日 14:22

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記事提供元：フィスコ


*14:22JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アンジェス、タスキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月9日　14:04　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4563> アンジェス　　　　 　18487700 　1974980　 836.10% 2.21%
<2987> タスキ　　　　　　 　491900 　65920　 646.21% 15.57%
<7236> ティラド　　　　　 　145400 　26700　 444.57% -8.47%
<3179> シュッピン　　　　 　490700 　91080　 438.76% -9.06%
<6957> 芝浦電子　　　　　 　300100 　55800　 437.81% 13.7%
<2374> セントケアHD　　 　280000 　58000　 382.76% -9.97%
<1720> 東急建設　　　　　 　1595000 　332760　 379.32% -14.8%
<6062> チャームケア　　　 　1038100 　233580　 344.43% -12.38%
<5218>* オハラ　　　　　　 　137900 　31520　 337.50% 3.57%
<2193> COOK　　　　　 　2136100 　492020　 334.15% 4.44%
<9303>* 住友倉　　　　　　 　557200 　132240　 321.36% 5.53%
<6640> Ｉ・ＰＥＸ 　843800 　208960　 303.81% -1.89%
<7012>* 川重　　　　　　　 　3965800 　984880　 302.67% -8.72%
<3103>* ユニチカ　　　　　 　1610300 　402360　 300.21% -7.84%
<3927> F−ブレイン　　　 　4722200 　1272180　 271.19% -4.88%
<6315> TOWA　　　　　 　3424500 　956200　 258.14% 1.96%
<7717> Vテクノロジー　　 　281700 　80260　 250.98% -10.35%
<4932>* アルマード　　　　 　464600 　133780　 247.29% 3.73%
<6569> 日総工産　　　　　 　213100 　61420　 246.96% 2.86%
<4441> トビラシステムズ　 　231300 　67880　 240.75% -4.29%
<6417> SANKYO　　　 　837500 　259200　 223.11% 5.67%
<2378>* ルネサンス　　　　 　334700 　105680　 216.71% 7.88%
<8698>* マネックスG　　　 　53415800 　17111800　 212.16% -3.64%
<9919> 関西スパ　　　　　 　888300 　288160　 208.27% 23.32%
<8219> 青山商　　　　　　 　1494000 　523660　 185.30% -9.2%
<5803>* フジクラ　　　　　 　5095800 　1832340　 178.10% -5.65%
<2404>* 鉄人化　　　　　　 　1154100 　417940　 176.14% 16.91%
<6849> 日光電　　　　　　 　455600 　169480　 168.82% -7.32%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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