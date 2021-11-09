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11/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:21JST 11/9
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（36432.22、+104.27）
・ナスダック総合指数は上昇（15982.36、+10.77）
・シカゴ日経先物は上昇（29685、大阪比+195）
・SOX指数は上昇（3803.33、+46.78）
・米原油先物は上昇（81.93、+0.66）
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29507.05、-104.52）
・1ドル113.20-30円
・VIX指数は上昇（17.22、+0.74）
・米長期金利は上昇
・中国企業の信用不安
・米国の利上げ前倒し懸念
・コロナ流行の長期化
留意事項
・毎月勤労統計（9月）
・国際収支（9月）
・対外対内証券売買契約（10月）
・銀行預金貸出動向（10月）
・企業倒産件数（10月）
・景気ウォッチャー調査（10月）
・日本調理機が新規上場
・日産自動車<7201>、りそなHD<8308>など決算発表
・独貿易収支（9月）
・独ZEW期待指数（11月）
・米卸売物価指数（10月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米FRB議長が会議冒頭で挨拶
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がフォーラム開会の挨拶
・欧州連合（EU）財務相理事会
・米10年物国債入札《ST》
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