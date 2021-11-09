

*08:21JST 11/9

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（36432.22、+104.27）

・ナスダック総合指数は上昇（15982.36、+10.77）

・シカゴ日経先物は上昇（29685、大阪比+195）

・SOX指数は上昇（3803.33、+46.78）

・米原油先物は上昇（81.93、+0.66）

・大型経済対策への期待

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29507.05、-104.52）

・1ドル113.20-30円

・VIX指数は上昇（17.22、+0.74）

・米長期金利は上昇

・中国企業の信用不安

・米国の利上げ前倒し懸念

・コロナ流行の長期化

留意事項

・毎月勤労統計（9月）

・国際収支（9月）

・対外対内証券売買契約（10月）

・銀行預金貸出動向（10月）

・企業倒産件数（10月）

・景気ウォッチャー調査（10月）

・日本調理機が新規上場

・日産自動車<7201>、りそなHD<8308>など決算発表

・独貿易収支（9月）

・独ZEW期待指数（11月）

・米卸売物価指数（10月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米FRB議長が会議冒頭で挨拶

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がフォーラム開会の挨拶

・欧州連合（EU）財務相理事会

・米10年物国債入札《ST》