

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中資金調達総額、米FRB議長が会議冒頭で挨拶、欧・欧財務相理事会など

＜国内＞

08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(9月) 0.6％ 0.6％

08:30 実質賃金総額(9月) 0％ 0.1％

08:50 国際収支(経常収支)(9月) 1兆1059億円 1兆6656億円

08:50 貿易収支(国際収支ベース)(9月) -3572億円 -3724億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(10月) 0.6％

08:50 貸出動向 銀行計(10月) 0.4％

13:30 倒産件数(10月) -10.61％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(10月) 49.0 42.1

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月) 56.8 56.6



日本調理機が東証2部に新規上場(公開価格:2710円)

決算発表 鹿島、東レ、大成建設、東急、ホシザキ、大和ハウス、明治HD

決算発表 ネクソン、NTTデ、関西ペイント、アコム、出光興産

決算発表 キリンHD、バンダイナムコHD、りそなHD、日産



＜海外＞

11:00 フィリピン・GDP(7-9月) 4.6％ 11.8％

16:00 独・貿易収支(9月) 117億ユーロ

16:00 独・経常収支(9月) 118億ユーロ

19:00 独・ZEW期待指数(11月) 21.0 22.3

22:30 米・生産者物価コア指数(10月) 6.8％ 6.8％



中・資金調達総額(10月、15日までに) 1兆5850億元 2兆9018億元

中・マネーサプライ(10月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(10月、15日までに) 8000億元 1兆6630億元

米・FRB議長が会議冒頭で挨拶

米・セントルイス連銀総裁がパネル討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が質疑応答に参加

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がフォーラムで開会の挨拶

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁らがパネル討論会に参加

欧・欧財務相理事会

フィンランド・フィンランド銀行(フィンランド中央銀行)開催会議で

中ロ中銀総裁ら講演

決算発表 ドアダッシュ、コインベース、バイエル



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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》