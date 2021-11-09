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今日の注目スケジュール：中資金調達総額、米FRB議長が会議冒頭で挨拶、欧・欧財務相理事会など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中資金調達総額、米FRB議長が会議冒頭で挨拶、欧・欧財務相理事会など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(9月) 0.6％ 0.6％
08:30 実質賃金総額(9月) 0％ 0.1％
08:50 国際収支(経常収支)(9月) 1兆1059億円 1兆6656億円
08:50 貿易収支(国際収支ベース)(9月) -3572億円 -3724億円
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(10月) 0.6％
08:50 貸出動向 銀行計(10月) 0.4％
13:30 倒産件数(10月) -10.61％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(10月) 49.0 42.1
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月) 56.8 56.6
日本調理機が東証2部に新規上場(公開価格:2710円)
決算発表 鹿島、東レ、大成建設、東急、ホシザキ、大和ハウス、明治HD
決算発表 ネクソン、NTTデ、関西ペイント、アコム、出光興産
決算発表 キリンHD、バンダイナムコHD、りそなHD、日産
＜海外＞
11:00 フィリピン・GDP(7-9月) 4.6％ 11.8％
16:00 独・貿易収支(9月) 117億ユーロ
16:00 独・経常収支(9月) 118億ユーロ
19:00 独・ZEW期待指数(11月) 21.0 22.3
22:30 米・生産者物価コア指数(10月) 6.8％ 6.8％
中・資金調達総額(10月、15日までに) 1兆5850億元 2兆9018億元
中・マネーサプライ(10月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(10月、15日までに) 8000億元 1兆6630億元
米・FRB議長が会議冒頭で挨拶
米・セントルイス連銀総裁がパネル討論会に参加
米・サンフランシスコ連銀総裁が質疑応答に参加
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がフォーラムで開会の挨拶
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁らがパネル討論会に参加
欧・欧財務相理事会
フィンランド・フィンランド銀行(フィンランド中央銀行)開催会議で
中ロ中銀総裁ら講演
決算発表 ドアダッシュ、コインベース、バイエル
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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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