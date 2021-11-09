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今日の注目スケジュール：中資金調達総額、米FRB議長が会議冒頭で挨拶、欧・欧財務相理事会など

2021年11月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中資金調達総額、米FRB議長が会議冒頭で挨拶、欧・欧財務相理事会など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(9月)　0.6％　0.6％
08:30　実質賃金総額(9月)　0％　0.1％
08:50　国際収支(経常収支)(9月)　1兆1059億円　1兆6656億円
08:50　貿易収支(国際収支ベース)(9月)　-3572億円　-3724億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(10月)　　0.6％
08:50　貸出動向 銀行計(10月)　　0.4％
13:30　倒産件数(10月)　　-10.61％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(10月)　49.0　42.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(10月)　56.8　56.6


日本調理機が東証2部に新規上場(公開価格:2710円)

決算発表 鹿島、東レ、大成建設、東急、ホシザキ、大和ハウス、明治HD

決算発表 ネクソン、NTTデ、関西ペイント、アコム、出光興産

決算発表 キリンHD、バンダイナムコHD、りそなHD、日産


＜海外＞
11:00　フィリピン・GDP(7-9月)　4.6％　11.8％
16:00　独・貿易収支(9月)　　117億ユーロ
16:00　独・経常収支(9月)　　118億ユーロ
19:00　独・ZEW期待指数(11月)　21.0　22.3
22:30　米・生産者物価コア指数(10月)　6.8％　6.8％


中・資金調達総額(10月、15日までに)　1兆5850億元　2兆9018億元

中・マネーサプライ(10月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(10月、15日までに)　8000億元　1兆6630億元

米・FRB議長が会議冒頭で挨拶

米・セントルイス連銀総裁がパネル討論会に参加

米・サンフランシスコ連銀総裁が質疑応答に参加

欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁がフォーラムで開会の挨拶

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁らがパネル討論会に参加

欧・欧財務相理事会

フィンランド・フィンランド銀行(フィンランド中央銀行)開催会議で

中ロ中銀総裁ら講演

決算発表 ドアダッシュ、コインベース、バイエル


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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