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【M&A速報：2021/11/08（2）】片倉工業<3001>、MBOを実施　非上場化へ

2021年11月8日 16:25

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記事提供元：フィスコ


*16:25JST 【M&A速報：2021/11/08（2）】片倉工業<3001>、MBOを実施　非上場化へ
■片倉工業<3001>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株2150円

■トマト銀行<8542>、朝日生命や新生銀行<8303>など22社を割当先として100億円の第2回A種優先株を発行

■名古屋鉄道<9048>、グループの不動産事業を再編

■完全人工光オートメーション植物工場提供のクレオテクノロジー、約1億円の資金調達を完了

■ジャパンエレベーターサービスHD<6544>、エレベーターメンテナンス事業等のベトナムUNIECO社を買収

■ブラザー工業<6448>、子会社のニッセイ<6271>にTOBを実施　買付価格は1株1500円

■サイバーダイン<7779>、米国カリフォルニア州に外来リハビリテーション拠点をもつRISE Physical Therapy社の買収で基本合意

■新生銀行<8303>、臨時株主総会の上程予定議案に関する議決権行使助言会社ISS社の賛成推奨を発表

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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