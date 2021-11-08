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【M&A速報：2021/11/08（2）】片倉工業<3001>、MBOを実施 非上場化へ
記事提供元：フィスコ
*16:25JST 【M&A速報：2021/11/08（2）】片倉工業<3001>、MBOを実施 非上場化へ
■片倉工業<3001>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株2150円
■トマト銀行<8542>、朝日生命や新生銀行<8303>など22社を割当先として100億円の第2回A種優先株を発行
■名古屋鉄道<9048>、グループの不動産事業を再編
■完全人工光オートメーション植物工場提供のクレオテクノロジー、約1億円の資金調達を完了
■ジャパンエレベーターサービスHD<6544>、エレベーターメンテナンス事業等のベトナムUNIECO社を買収
■ブラザー工業<6448>、子会社のニッセイ<6271>にTOBを実施 買付価格は1株1500円
■サイバーダイン<7779>、米国カリフォルニア州に外来リハビリテーション拠点をもつRISE Physical Therapy社の買収で基本合意
■新生銀行<8303>、臨時株主総会の上程予定議案に関する議決権行使助言会社ISS社の賛成推奨を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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