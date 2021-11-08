関連記事
CYBERDYNEが後場一段高、米リハビリ医療機関の子会社化など好感される
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■ロボットスーツ「HAL」を活用したサイバニクス治療法の普及をスピードアップ
CYBERDYNE(サイバーダイン)<7779>(東マ)は11月8日の後場、一段と強含み、取引開始後に6%高の421円(25円高)まで上げる場面を見せて出直りを強めている。前引け後、「米国リハビリ医療機関RISE社の買収(子会社化)について」を発表し、買い材料視されている。
午前11時30分、米国100%子会社のCYBERDYNE USA Inc.を通じて、米国カリフォルニア州に16カ所の外来リハビリテーション拠点を有するRISE Physical Therapy,Inc.(以下、「RISE社」)を買収して子会社化すると発表した。ロボットスーツ「HAL」を活用したサイバニクス治療法が新たに加わり、世界最大の米国市場でロボットスーツ「HAL」を活用したサイバニクス治療の普及のスピードアップを図るとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
【関連記事・情報】
・イトーキは戻り試す、２１年１２月期営業・経常横ばい予想だが保守的（2021/03/17）
・インフォコムは反発の動き、２２年３月期も収益拡大基調（2021/03/17）
・パイプドＨＤは戻り試す、２１年２月期業績予想を上方修正、配当は増配（2021/03/17）
・ハウスドゥは反発の動き、２１年６月期大幅増益予想で収益拡大基調（2021/03/17）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- イルグルムは後場もストップ高、配当方針の拡充、自己株式の取得、今期も2ケタ増益など好感 11/ 8 15:12
- カナモトは再び出直る、第3四半期10%増益など業績堅調で景気対策に関する期待も 11/ 8 15:11
- ナック 2Qも2ケタ経常増益、レンタル事業の好調が継続 11/ 8 14:56
- ＣＭＫ 急伸、通期計画上方修正や新中計を好感 11/ 8 14:43
- 出来高変化率ランキング（13時台）～ワンプラ、ミズホメディなどがランクイン 11/ 8 14:32