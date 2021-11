イッセイ ミヤケ新作ニット、“貝殻”のように渦巻くワンピースやハンドバッグ

イッセイ ミヤケ(ISSEY MIYAKE)の2021年秋冬コレクションから新作ウェアが登場。2021年11月1日(月)より、全国の取り扱いショップにて販売される。

■“貝殻”のように渦巻くニットウェア

「As the Way It Comes to Be -生まれたままで-」をテーマに掲げ、自然の中のありのままの美を描き出したイッセイ ミヤケの2021年秋冬コレクション。その中のひとつ、「ウール シェル ニット(WOOL SHELL KNIT)」シリーズから、"浜辺で拾った小さな貝殻"に着想を得た"捻じれる"生地のウェア&バッグなどが展開される。

一見、ぐるぐると巻く細かな貝の群れのように見える生地は、着用すると凹凸感のある市松模様に変化。極細のウールとハリのある混紡糸との"リンクス編み"による、ユニークなマテリアルだ。

■ワンピースやハンドバッグなど

アイテムは、ワンピースやトップス、パンツなど。シンプルなシルエットを採用しているため、特徴的なパターンが際立つ。その他、グローブやハンドバッグなどの小物類にも注目だ。

カラーは、ピュアなシェルピンクや、ナチュラルな温もりを感じるライトブラウンなど、砂浜の貝殻を彷彿とさせる色味がラインナップ。さらに、ベーシックなブラックや限定のダークブルーも取りそろえる。

【詳細】

イッセイ ミヤケ新作「ウール シェル ニット」

発売日:2021年11月1日(月)

販売場所:全国の取り扱いショップ、イッセイ ミヤケ公式オンラインストア

■アイテム例

ワンピース(2型) 74,800円/71,500円、トップ(2型) 68,200円/63,800円、パンツ(1型) 69,300円、バッグ(2型) ハンドバッグ 41,800円/トートバッグ 37,400円、グローブ(1型) ブ 19,800円、帽子(1型) 22,000円、ソックス(1型) 4,400円

カラー:シェルピンク、ライトブラウン、ブラック、ダークブルー(イッセイ ミヤケ 青山、公式オンラインストア限定色)

【問い合わせ先】

ISSEY MIYAKE INC.

TEL:03-5454-1705