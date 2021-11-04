ロボペイ　大幅に3日続伸、「請求管理ロボ」取引請求金額が2770億円到達、前年の年間金額上回る／新興市場スナップショット



*13:55JST <4374> ロボペイ 3735 +600

大幅に3日続伸。自社が提供する「請求管理ロボ」を通じて取引される請求金額が21年1-10月で約2770億円に達し、20年の年間請求金額を上回ったと発表している。請求書発行枚数も前年同期比約63％増の約146万枚となった。取引社数・取引規模の大きい大手企業への導入が進んでいるという。請求管理ロボは、請求・集金・消込・催促などの作業を全て自動化し、請求業務の削減を実現するクラウドサービス。《ST》