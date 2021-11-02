

*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～デジタリフト、ストライクなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月2日 13:36 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<9244> デジタリフト 981200 29560 3219.35% 24.35%

<6196> ストライク 710100 47980 1379.99% 7.4%

<6629> テクノHR 2841900 242920 1069.89% -7.56%

<2489> アドウェイズ 2283700 237740 860.59% 14.81%

<7061> 日本ホスピスHD 138400 18760 637.74% 5.87%

<3467> アグレ都市 219000 30940 607.82% 15.71%

<2130> メンバーズ 526000 74360 607.37% -5.26%

<4251> 恵和 183000 31680 477.65% 4.5%

<3681> ブイキューブ 5449400 970000 461.79% -22.95%

<3907> シリコンスタ 1346700 254920 428.28% 15.58%

<6879> イマジカG 1096900 229220 378.54% 17.55%

<2768>* 双日 5806600 1249380 364.76% -5.37%

<1488> ダイワ上場投信−東証ＲＥＩＴ指数 232720 50690 359.10% 0.42%

<9810>* 日鉄物産 170100 38400 342.97% 0.57%

<3540> Ciメディカル 36100 8820 309.30% 1.97%

<4927> ポーラオルHD 1510500 376840 300.83% -6.43%

<8584>* ジャックス 243000 61160 297.32% 4.11%

<3698> CRI・MW 159200 44840 255.04% 6.02%

<7004> 日立造 4709500 1450000 224.79% -6.85%

<4169> M−エネチェンジ 1298400 408580 217.78% 8.32%

<7089> フォースタ 153200 49540 209.25% 4.3%

<9090>* 丸和運輸 390400 131020 197.97% -8.58%

<7366> LITALICO 176100 60080 193.11% -3.48%

<3645> メディカルN 928800 338880 174.08% 1.74%

<4151> 協和キリン 1687700 623200 170.81% -6.01%

<8002>* 丸紅 15409200 5765460 167.27% 3.81%

<5352> 黒崎播磨 38900 15260 154.91% -2.97%

<4771>* エフアンドエム 353000 141680 149.15% -6.54%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》