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出来高変化率ランキング（13時台）～デジタリフト、ストライクなどがランクイン

2021年11月2日 14:09

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記事提供元：フィスコ


*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～デジタリフト、ストライクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月2日　13:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<9244> デジタリフト　　　 　981200 　29560　 3219.35% 24.35%
<6196> ストライク　　　　 　710100 　47980　 1379.99% 7.4%
<6629> テクノHR　　　　 　2841900 　242920　 1069.89% -7.56%
<2489> アドウェイズ　　　 　2283700 　237740　 860.59% 14.81%
<7061> 日本ホスピスHD　 　138400 　18760　 637.74% 5.87%
<3467> アグレ都市　　　　 　219000 　30940　 607.82% 15.71%
<2130> メンバーズ　　　　 　526000 　74360　 607.37% -5.26%
<4251> 恵和　　　　　　　 　183000 　31680　 477.65% 4.5%
<3681> ブイキューブ　　　 　5449400 　970000　 461.79% -22.95%
<3907> シリコンスタ　　　 　1346700 　254920　 428.28% 15.58%
<6879> イマジカG　　　　 　1096900 　229220　 378.54% 17.55%
<2768>* 双日　　　　　　　 　5806600 　1249380　 364.76% -5.37%
<1488> ダイワ上場投信−東証ＲＥＩＴ指数 　 　232720 　50690　 359.10% 0.42%
<9810>* 日鉄物産　　　　　 　170100 　38400　 342.97% 0.57%
<3540> Ciメディカル　　 　36100 　8820　 309.30% 1.97%
<4927> ポーラオルHD　　 　1510500 　376840　 300.83% -6.43%
<8584>* ジャックス　　　　 　243000 　61160　 297.32% 4.11%
<3698> CRI・MW　　　 　159200 　44840　 255.04% 6.02%
<7004> 日立造　　　　　　 　4709500 　1450000　 224.79% -6.85%
<4169> M−エネチェンジ　 　1298400 　408580　 217.78% 8.32%
<7089> フォースタ　　　　 　153200 　49540　 209.25% 4.3%
<9090>* 丸和運輸　　　　　 　390400 　131020　 197.97% -8.58%
<7366> LITALICO　 　176100 　60080　 193.11% -3.48%
<3645> メディカルN　　　 　928800 　338880　 174.08% 1.74%
<4151> 協和キリン　　　　 　1687700 　623200　 170.81% -6.01%
<8002>* 丸紅　　　　　　　 　15409200 　5765460　 167.27% 3.81%
<5352> 黒崎播磨　　　　　 　38900 　15260　 154.91% -2.97%
<4771>* エフアンドエム　　 　353000 　141680　 149.15% -6.54%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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