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欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出、米雇用コスト指数など

2021年10月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出、米雇用コスト指数など
＜国内＞
08:30　東京CPI(10月)　0.4％　0.3％
08:30　有効求人倍率(9月)　1.14倍　1.14倍
08:30　失業率(9月)　2.8％　2.8％
08:50　鉱工業生産指数(9月)　-2.0％　-3.6％
14:00　消費者態度指数(10月)　42.0　37.8
14:00　住宅着工件数(9月)　8.0％　7.5％


＜海外＞
09:30　豪・小売売上高(9月)　0.3％　-1.7％
17:00　台湾・GDP(7-9月)　4.05％　7.43％
17:00　独・GDP速報値(7-9月)　2.7％　9.4％
18:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月)　1.9％
18:00　欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月)　3.5％　14.3％
19:30　印・財政赤字(9月)　1兆4686億6千万ルピー
21:00　印・インフラ産業8業種(9月)　11.6％
21:30　ブ・基礎的財政収支(9月)　-25億レアル　167億レアル
21:30　ブ・純債務対GDP比(9月)　59.5％　59.3％
21:30　米・個人所得(9月)　-0.3％　0.2％
21:30　米・個人消費支出(9月)　0.5％　0.8％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月)　3.7％　3.6％
21:30　米・雇用コスト指数(7-9月)　0.8％　0.7％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月)　64.2　64.7
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(10月)　71.4　71.4


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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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