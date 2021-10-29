

*06:30JST 欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出、米雇用コスト指数など

＜国内＞

08:30 東京CPI(10月) 0.4％ 0.3％

08:30 有効求人倍率(9月) 1.14倍 1.14倍

08:30 失業率(9月) 2.8％ 2.8％

08:50 鉱工業生産指数(9月) -2.0％ -3.6％

14:00 消費者態度指数(10月) 42.0 37.8

14:00 住宅着工件数(9月) 8.0％ 7.5％



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(9月) 0.3％ -1.7％

17:00 台湾・GDP(7-9月) 4.05％ 7.43％

17:00 独・GDP速報値(7-9月) 2.7％ 9.4％

18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 1.9％

18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月) 3.5％ 14.3％

19:30 印・財政赤字(9月) 1兆4686億6千万ルピー

21:00 印・インフラ産業8業種(9月) 11.6％

21:30 ブ・基礎的財政収支(9月) -25億レアル 167億レアル

21:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 59.5％ 59.3％

21:30 米・個人所得(9月) -0.3％ 0.2％

21:30 米・個人消費支出(9月) 0.5％ 0.8％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月) 3.7％ 3.6％

21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 0.8％ 0.7％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月) 64.2 64.7

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(10月) 71.4 71.4



伊・米バイデン大統領がローマ教皇と会談

伊・G20財務・保健相合同会合



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》