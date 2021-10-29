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欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出、米雇用コスト指数など
*06:30JST 欧ユーロ圏GDP速報値、米個人消費支出、米雇用コスト指数など
＜国内＞
08:30 東京CPI(10月) 0.4％ 0.3％
08:30 有効求人倍率(9月) 1.14倍 1.14倍
08:30 失業率(9月) 2.8％ 2.8％
08:50 鉱工業生産指数(9月) -2.0％ -3.6％
14:00 消費者態度指数(10月) 42.0 37.8
14:00 住宅着工件数(9月) 8.0％ 7.5％
＜海外＞
09:30 豪・小売売上高(9月) 0.3％ -1.7％
17:00 台湾・GDP(7-9月) 4.05％ 7.43％
17:00 独・GDP速報値(7-9月) 2.7％ 9.4％
18:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(10月) 1.9％
18:00 欧・ユーロ圏GDP速報値(7-9月) 3.5％ 14.3％
19:30 印・財政赤字(9月) 1兆4686億6千万ルピー
21:00 印・インフラ産業8業種(9月) 11.6％
21:30 ブ・基礎的財政収支(9月) -25億レアル 167億レアル
21:30 ブ・純債務対GDP比(9月) 59.5％ 59.3％
21:30 米・個人所得(9月) -0.3％ 0.2％
21:30 米・個人消費支出(9月) 0.5％ 0.8％
21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(9月) 3.7％ 3.6％
21:30 米・雇用コスト指数(7-9月) 0.8％ 0.7％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(10月) 64.2 64.7
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(10月) 71.4 71.4
伊・米バイデン大統領がローマ教皇と会談
伊・G20財務・保健相合同会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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