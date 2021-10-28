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10/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 10/28
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（15235.84、+0.12）
・米長期金利は低下
・大型経済対策への期待
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29098.24、-7.77）
・NYダウは下落（35490.69、-266.19）
・シカゴ日経先物は下落（28640、大阪比-360）
・1ドル113.80-90円
・SOX指数は下落（3360.29、-32.67）
・VIX指数は上昇（16.98、+1.00）
・米原油先物は下落（82.66、-1.99）
・中国企業の信用不安
・コロナ流行の長期化
・総選挙中の政治空白
留意事項
・小売売上高（9月）
・百貨店売上高（9月）
・スーパー売上高（9月）
・日銀金融政策決定会合の結果発表
・日銀「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」（10月）公表
・黒田日銀総裁の記者会見
・日銀国債買い入れ日程（11月）
・対外対内証券売買契約（先週）
・ソニーG<6758>、キーエンス<6861>など決算発表
・独失業率（10月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（10月）
・ユーロ圏景況感指数（10月）
・欧州中央銀行（ECB）が政策金利発表
・ラガルドECB総裁が記者会見
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米中古住宅販売成約指数（9月）
・欧州連合（EU）財務相会合（非公式）
・米アマゾン、アップルなど決算発表《ST》
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