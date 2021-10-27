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弁護士コム　ストップ高、22年3月期第2四半期の営業利益4.2倍、「クラウドサイン」が伸長／新興市場スナップショット

2021年10月27日 13:02

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記事提供元：フィスコ


*13:02JST <6027> 弁護士コム 6740 +1000
ストップ高。22年3月期第2四半期累計（21年4-9月）の営業利益を前年同期比318.4％増の4.53億円と発表している。IT・ソリューション事業でWeb完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」の契約送信件数が75.8％増の100万2601件に伸び、セグメント損益が黒字に転換した。法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」などを擁するメディア事業も順調に伸び、増益に寄与した。通期予想は非開示だが「黒字を継続」としている。《ST》

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