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マクアケ 大幅に反発、22年9月期の営業利益予想は41.3％増、前期の減益から増益に転換／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:00JST <4479> マクアケ 4715 +195
大幅に反発。22年9月期の営業利益予想を前期比41.3％増の4.65億円と発表している。事業者と消費者をつなぐプラットフォーム「Makuake」の価値向上などに取り組み、全体の業績規模を1.4倍に伸ばす計画。同時に発表した21年9月期の営業利益は35.5％減の3.29億円で着地した。売上高は43.3％増の46.21億円に拡大したものの、販管費が62.0％増の34.76億円に膨らみ、利益を圧迫した。《ST》
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