ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

マクアケ　大幅に反発、22年9月期の営業利益予想は41.3％増、前期の減益から増益に転換／新興市場スナップショット

2021年10月27日 10:00

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:00JST <4479> マクアケ 4715 +195
大幅に反発。22年9月期の営業利益予想を前期比41.3％増の4.65億円と発表している。事業者と消費者をつなぐプラットフォーム「Makuake」の価値向上などに取り組み、全体の業績規模を1.4倍に伸ばす計画。同時に発表した21年9月期の営業利益は35.5％減の3.29億円で着地した。売上高は43.3％増の46.21億円に拡大したものの、販管費が62.0％増の34.76億円に膨らみ、利益を圧迫した。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る