*18:28JST フォーバル---「SDGs Each Together」を開設

フォーバル<8275>は25日、同社の関西支社が、WEBサイト制作会社のエムタブならびに広告・販売促進サービスを提供しているイデイと共同で、SDGsの基本情報をはじめ、SDGsに取り組む中小企業の好事例を発信するプラットフォーム「SDGs Each Together」を開設したと発表。

「SDGs Each Together」は、「SDGsへの取り組みを「個々から互いのものに」できたらいいな!」をコンセプトにSDGsの基本情報をはじめ、SDGsに取り組む中小企業の好事例を発信することで、SDGsを実践している中小企業の取り組みを世の中に広めることのほか、SDGsを経営に活かそうと考えている中小企業に効果的に実践できる知見を与えることができ、さらには取り組む企業同士をパートナーとしてつなげることでSDGsの17番の目標である「パートナーシップで目標を達成しよう」の達成に向けた具体的な取り組みにしていくことを目指している。《ST》