ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＡＮＡＰ　大幅高、22年8月期の営業損益予想は黒字転換、事業構造改革やアイテム充実で／新興市場スナップショット

2021年10月13日 12:51

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:51JST <3189> ＡＮＡＰ 349 +13
大幅高。22年8月期の営業損益予想を1.37億円の黒字と発表している。コスト削減を実施して事業構造改革を進めるほか、新しい生活様式に対応したアイテムを充実して顧客ニーズに対応するとともにライブコマース販売などで購買行動の変化にも対応する。21年8月期の営業損益は6.44億円の赤字（前期実績は3.29億円の赤字）で着地した。インターネット販売や店舗販売の落ち込みが響いた。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る