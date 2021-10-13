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ＡＮＡＰ 大幅高、22年8月期の営業損益予想は黒字転換、事業構造改革やアイテム充実で／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:51JST <3189> ＡＮＡＰ 349 +13
大幅高。22年8月期の営業損益予想を1.37億円の黒字と発表している。コスト削減を実施して事業構造改革を進めるほか、新しい生活様式に対応したアイテムを充実して顧客ニーズに対応するとともにライブコマース販売などで購買行動の変化にも対応する。21年8月期の営業損益は6.44億円の赤字（前期実績は3.29億円の赤字）で着地した。インターネット販売や店舗販売の落ち込みが響いた。《ST》
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