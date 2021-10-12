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【M&A速報：2021/10/12（1）】寺田倉庫、訪日旅行者向けWebメディア運営のMATCHAと資本業務提携

2021年10月12日 12:08

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記事提供元：フィスコ


*12:08JST 【M&A速報：2021/10/12（1）】寺田倉庫、訪日旅行者向けWebメディア運営のMATCHAと資本業務提携
■寺田倉庫、訪日旅行者向けWebメディア運営のMATCHAと資本業務提携

■オーケー、関西スーパーマーケット<9919>とH2Oリテイリング<8242>の経営統合に関する見解を発表

■営業代行プラットフォーム展開のカクトク、資金調達を実施

■アウトドア宿泊サービス「TENAR」展開のCountryWorks、シードラウンドで資金調達を実施

■周産期の女性の体調・生活管理サービスを手がける京都大学発ベンチャーのFamileaf、シードラウンドで資金調達を実施

■暗号資産のマネーロンダリング対策ソリューション提供の英Elliptic Enterprises、6000万ドルのシリーズC資金調達を実施

■阪和興業<8078>、中国の鍛造用鋼材切断・ピーリング・研磨等加工業の江陰市暁達金属製品製造に出資

■未来査定型資金調達プラットフォーム提供のYoii、インクルージョン・ジャパンをリード投資家として資金調達を実施

■法人カードサービス提供のUPSIDER、シリーズBのエクステンションラウンドを実施

■新生銀行<8303>、「TOBに反対の意向を表明する方針を固めた」との報道について「事実は一切ない」

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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