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【M&A速報：2021/10/12（1）】寺田倉庫、訪日旅行者向けWebメディア運営のMATCHAと資本業務提携
記事提供元：フィスコ
*12:08JST 【M&A速報：2021/10/12（1）】寺田倉庫、訪日旅行者向けWebメディア運営のMATCHAと資本業務提携
■寺田倉庫、訪日旅行者向けWebメディア運営のMATCHAと資本業務提携
■オーケー、関西スーパーマーケット<9919>とH2Oリテイリング<8242>の経営統合に関する見解を発表
■営業代行プラットフォーム展開のカクトク、資金調達を実施
■アウトドア宿泊サービス「TENAR」展開のCountryWorks、シードラウンドで資金調達を実施
■周産期の女性の体調・生活管理サービスを手がける京都大学発ベンチャーのFamileaf、シードラウンドで資金調達を実施
■暗号資産のマネーロンダリング対策ソリューション提供の英Elliptic Enterprises、6000万ドルのシリーズC資金調達を実施
■阪和興業<8078>、中国の鍛造用鋼材切断・ピーリング・研磨等加工業の江陰市暁達金属製品製造に出資
■未来査定型資金調達プラットフォーム提供のYoii、インクルージョン・ジャパンをリード投資家として資金調達を実施
■法人カードサービス提供のUPSIDER、シリーズBのエクステンションラウンドを実施
■新生銀行<8303>、「TOBに反対の意向を表明する方針を固めた」との報道について「事実は一切ない」
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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