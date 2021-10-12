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ｃｏｔｔａ 大幅に3日続伸、9月の売上高18.4％増、法人向けの伸び顕著で過去最高／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:59JST <3359> ｃｏｔｔａ 609 +44
大幅に3日続伸。9月の売上高が前年同月比18.4％増の7.33億円になったと発表している。2カ月連続のプラス。コロナ禍が収束に向かう中、法人向けの伸びが顕著となり、9月としては過去最高の売上高を記録した。製菓・製パン材料の通販サイトであるcottaの新規会員登録者数は42.1％減の10万5691人だったが、キャンペーン費用が半分程度となっており、獲得効率や獲得後の購入率は向上しているという。《TY》
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