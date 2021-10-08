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竹内製作所は業績予想の増額と期末配当の増配が好感され急反発
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■第2四半期決算が大幅に上振れ、2月期末配当を5円増の58円に
竹内製作所<6432>(東1)は10月8日、急反発となり、午前10時20分には9%高の2729円(220円高)まで上げて9月15日以来の2700円台を回復している。7日の15時、第2四半期決算と通期業績予想の増額修正、2月期末配当の増配を発表し、好感買いが流入した。
第2四半期決算(2021年3～8月・累計、連結)は各利益とも従来予想を3割上回り好調に推移した。2月通期の連結業績予想は、従来予想比で売上高を8.7%増額し、営業利益は同17.4%増額、純利益も同19.1%増額した。22年2月期の期末配当予想を前回予想から1株当たり5円増配の58円(前期実績より5円の増配)に見直した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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