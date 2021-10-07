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NY外為：リスクオフ一服、米株下げ止まる、262ドル安
記事提供元：フィスコ
*00:18JST NY外為：リスクオフ一服、米株下げ止まる、262ドル安
NY外為市場では米株が下げ止まりリスク回避の動きが一段落した。ドル・円は111円20銭まで下落後、下げ止まり、111円30-35銭まで反発。ユーロ・円は128円33銭まで下落し9月23日来の安値を更新後、128円42銭まで反発した。ポンド円は150円82銭の安値から151円台を回復。
荒い展開の中、米株は下げ幅を縮小。朝方460ドル下げたダウは下げ幅を縮小し244ドル安で推移した。《KY》
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