

*00:18JST NY外為：リスクオフ一服、米株下げ止まる、262ドル安

NY外為市場では米株が下げ止まりリスク回避の動きが一段落した。ドル・円は111円20銭まで下落後、下げ止まり、111円30-35銭まで反発。ユーロ・円は128円33銭まで下落し9月23日来の安値を更新後、128円42銭まで反発した。ポンド円は150円82銭の安値から151円台を回復。

荒い展開の中、米株は下げ幅を縮小。朝方460ドル下げたダウは下げ幅を縮小し244ドル安で推移した。《KY》