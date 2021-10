TENDOUJI最新アルバム『Smoke!!』21年2枚目のフルアルバムCD、収録曲2曲が先行配信

TENDOUJI(テンドウジ)の最新アルバム『Smoke!!』のCDが2021年12月8日(水)に発売される。

■TENDOUJI最新アルバム『Smoke!!』

90年代のオルタナシーンに影響をうけた爆発力のあるサウンドが特徴でこれまでに国内外の大型フェスへ多数参加してきた実力派バンド・TENDOUJI。2021年は、アルバムCD『MONSTER』のリリース、10月1日(金)よりワンマンライブイベント「EASY PUNK PARK」を開催する事でも話題を呼んだ。

そんなTENDOUJIの最新アルバム『Smoke!!』は、4月に発売したアルバムCD『MONSTER』に次ぐ、2021年2作目となるフルアルバム作品。CDには、先行配信される「Feelin'」「I don't need another life」の2曲が収録され、その他の収録曲情報に関しては今後随時発表される予定となっている。

■収録曲「Feelin'」 「I don't need another life」が先行配信

なお、『Smoke!』の収録曲として明らかにされている「Feelin'」 「I don't need another life」は先行配信。8月に先行配信された「Feelin'」に次ぎ、10月8日(金)からは「I don't need another life」の先行配信がスタートする。

■詳細

TENDOUJI 最新アルバム『Smoke!!』

CD発売日:2021年12月8日(水)

■先行配信曲「I don't need another life」

配信日:2021年10月8日(金)