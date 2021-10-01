ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

10/1の強弱材料

2021年10月1日 08:20

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:20JST 10/1
[強弱材料]

強気材料
・米原油先物は上昇（75.03、+0.20）
・米長期金利は低下
・岸田次期内閣による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（29452.66、-91.63）
・NYダウは下落（33843.92、-546.80）
・ナスダック総合指数は下落（14448.58、-63.86）
・シカゴ日経先物は下落（29305、大阪比-375）
・1ドル111円20-30銭
・SOX指数は下落（3258.09、-5.74）
・VIX指数は上昇（23.14、+0.58）
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・次期総選挙までの政治空白

留意事項
・日銀短観（大企業製造業DI）（9月）
・有効求人倍率（8月）
・失業率（8月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月21、22日分）
・製造業PMI（9月）
・消費動向調査（9月）
・新車販売台数（9月）
・統合型リゾート施設（IR）誘致自治体の申請受付開始
・たばこ税引き上げ
・十倉経団連会長が記者会見
・マツモトキヨシHDからマツキヨココカラ＆カンパニーなど社名変更
・インド製造業PMI（9月）
・ユーロ圏製造業PMI（9月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）
・ブラジル消費者物価指数（9月）
・米個人所得（8月）
・米個人消費支出（8月）
・米製造業PMI（9月）
・米建設支出（8月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）
・米ISM製造業景況指数（9月）
・ドバイ万博開幕（2022年3月31日まで）
・香港、中国本土株式市場は休場《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る