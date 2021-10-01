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10/1の強弱材料
*08:20JST 10/1
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（75.03、+0.20）
・米長期金利は低下
・岸田次期内閣による大型経済対策への期待
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29452.66、-91.63）
・NYダウは下落（33843.92、-546.80）
・ナスダック総合指数は下落（14448.58、-63.86）
・シカゴ日経先物は下落（29305、大阪比-375）
・1ドル111円20-30銭
・SOX指数は下落（3258.09、-5.74）
・VIX指数は上昇（23.14、+0.58）
・中国企業の信用不安
・コロナ変異種の感染拡大
・次期総選挙までの政治空白
留意事項
・日銀短観（大企業製造業DI）（9月）
・有効求人倍率（8月）
・失業率（8月）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月21、22日分）
・製造業PMI（9月）
・消費動向調査（9月）
・新車販売台数（9月）
・統合型リゾート施設（IR）誘致自治体の申請受付開始
・たばこ税引き上げ
・十倉経団連会長が記者会見
・マツモトキヨシHDからマツキヨココカラ＆カンパニーなど社名変更
・インド製造業PMI（9月）
・ユーロ圏製造業PMI（9月）
・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）
・ブラジル消費者物価指数（9月）
・米個人所得（8月）
・米個人消費支出（8月）
・米製造業PMI（9月）
・米建設支出（8月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）
・米ISM製造業景況指数（9月）
・ドバイ万博開幕（2022年3月31日まで）
・香港、中国本土株式市場は休場《ST》
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