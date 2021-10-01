

*08:20JST 10/1

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（75.03、+0.20）

・米長期金利は低下

・岸田次期内閣による大型経済対策への期待

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29452.66、-91.63）

・NYダウは下落（33843.92、-546.80）

・ナスダック総合指数は下落（14448.58、-63.86）

・シカゴ日経先物は下落（29305、大阪比-375）

・1ドル111円20-30銭

・SOX指数は下落（3258.09、-5.74）

・VIX指数は上昇（23.14、+0.58）

・中国企業の信用不安

・コロナ変異種の感染拡大

・次期総選挙までの政治空白

留意事項

・日銀短観（大企業製造業DI）（9月）

・有効求人倍率（8月）

・失業率（8月）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（9月21、22日分）

・製造業PMI（9月）

・消費動向調査（9月）

・新車販売台数（9月）

・統合型リゾート施設（IR）誘致自治体の申請受付開始

・たばこ税引き上げ

・十倉経団連会長が記者会見

・マツモトキヨシHDからマツキヨココカラ＆カンパニーなど社名変更

・インド製造業PMI（9月）

・ユーロ圏製造業PMI（9月）

・ユーロ圏消費者物価コア指数（9月）

・ブラジル消費者物価指数（9月）

・米個人所得（8月）

・米個人消費支出（8月）

・米製造業PMI（9月）

・米建設支出（8月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（9月）

・米ISM製造業景況指数（9月）

・ドバイ万博開幕（2022年3月31日まで）

・香港、中国本土株式市場は休場《ST》