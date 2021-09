“香水”のようなインク「魔法にかけられた街」テーマの限定カラー、銀座 蔦屋書店とコラボ

カナダ発の文具ブランド「フェリス ホイール プレス(Ferris Wheel Press)」の2021年秋冬新色インクや、限定コラボレーションインクが登場。2021年9月27日(月)から、銀座 蔦屋書店にて予約を受け付ける。

■「フェリス ホイール プレス」銀座 蔦屋書店コラボインク

「フェリス ホイール プレス」は、香水のようなボトルに入った透明感あふれるカラーのインクを展開する、カナダの文具ブランド。六角形の真鍮キャップ、インクの世界観を落とし込んだアートなパッケージデザインも特徴だ。

銀座 蔦屋書店では、2020年以降毎年「フェリス ホイール プレス」の限定インクの予約販売を行ってきたが、2021年は新たに限定コラボレーションインクを展開。“魔法にかけられた街”をテーマにした、エレガントでシックな全3色を揃える。

それぞれのカラーは、「空想世界」「動物」といったモチーフと「書店」「デパート」のイメージを掛け合わせた世界観をベースに考案。真鍮色に華やかなゴールドのラメを入れた「BOOKKEEPER'S BRASS(動物たちの本屋散歩)」や、ターコイズブルーにシルバーラメが輝く「TOKYO BAY BLUE(海の中の文具屋さん)」、紫色にゴールドを入れて街に残る夜のネオンカラーを表したシーンインク「MAGICAL METROPOLIS(待ち遠しい宴の時)」といったカラーを用意する。

■2021年秋・冬の新作インク

また、2021年秋の新作インク「The Bookshopee Collection」は、ロンドンの代表的な都市 ピカデリー・サーカスでひっそりと佇む1軒の実在する古い本屋を表現。爽やかな光沢のシルバーラメを入れたコーラル、落ち着いた色味のアッシュブルー、作家ピーターモスの書籍の世界をモチーフにしたオリーブグリーンの3色がラインナップする。

加えて、冬の新作インクは「時間」をテーマにしており、“深夜0時ちょうど”を示す「Stroke of Midnight」と名付けられている。艶のあるブルーにシルバーのラメを散りばめたカラーによって、静かながらも新たなスタートへの希望を感じさせる「大晦日の深夜」を表現している。

■ミニインクのギフトボックスや“メリーゴーランド”テーマの万年筆も

その他、20色のインクをミニサイズで詰め合わせたギフトボックスや、“メリーゴーランド”をコンセプトにした新作万年筆、インクのコンバーターを搭載したローラーボールペンなども展開。加えて、2021年春夏カラーのインクも期間限定で予約販売を再開する。

【詳細】

フェリス ホイール プレス 限定&新作インク〈予約販売〉

予約期間:2021年9月27日(月) 10:30~10月11日(月)

※銀座 蔦屋書店コラボレーションインク「The Magical Metropolis Collection」は10月25日(月)まで予約受付、11月1日(月)から販売。

※2021年の春夏インクコレクションの予約販売も期間限定で再開。詳細はオンラインストアページにて告知。取り扱いは38mlサイズのみ。

場所:銀座 蔦屋書店、オンラインショップ

店舗住所:東京都中央区銀座6-10-1 ギンザ シックス 6F

※店頭では、10月上旬~一部サンプルを展示。尚、店頭販売はなく予約受付のみ。

配送時期:11月上旬~順次

※2021年冬の新作「Stroke of midnight」は11月15日(月)~順次出荷。

・Ferris Wheel Press×銀座 蔦屋書店コラボレーションインク「The Magical Metropolis Collection」 全3色 単品 各38ml 2,915円、特典付3色セット 各38ml 8,745円 ※数量限定のため、 なくなり次第終了。

・2021年秋の限定インク「The Bookshopee Collection」全3色 38ml 2,585円、85ml 5,225円

・「The Bookshopee Collection」ミニインクセット 全3色 2,310円

・2021年冬の限定インク「Stroke of Midnight」 全1色 38ml 2,585円、85ml 5,225円

・インクチャージャーギフトボックス 20色セット Vol.1 12,100円

・万年筆 the Carousel Fountain Pen 全6色 4,180円

・ローラーボールペン the RoundAbout Rollerball Pen 全6色 3,960円

【問い合わせ先】

TEL:03-3575-7755(営業時間内)