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米国株式市場はまちまち、 金利が安定（29日）
*06:37JST 米国株式市場はまちまち、 金利が安定（29日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）
DEC21
Ｏ 29595（ドル建て）
Ｈ 29890
Ｌ 29400
Ｃ 29750 大証比+130（イブニング比-0）
Vol 7172
DEC21
Ｏ 29540（円建て）
Ｈ 29845
Ｌ 29325
Ｃ 29705 大証比+85（イブニング比-45）
Vol 42899
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）
任天堂<7974>が冴えない他は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<99
83>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、日東電<6988
>など、対東証比較（1ドル111.98円換算）で全般堅調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 185.45 0.60 2077 4
6758 （SONY） ソニーG 111.48 -2.01 12484 44
9432 （NTTYY） NTT 27.94 -0.10 3129 9
6954 （FANUY） ファナック 22.30 0.09 24972 192
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.81 0.01 6676 -7
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 6.08 -0.03 681 9.6
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 71.20 1.67 79730 650
7974 （NTDOY） 任天堂 59.01 0.84 52864 -366
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 157.26 -5.24 17610 75
7267 （HMC） ホンダ 31.60 0.40 3539 -8
6902 （DNZOY） デンソー 34.03 -0.19 7621 67
8316 （SMFG） 三井住友 7.24 -0.06 4054 31
8001 （ITOCY） 伊藤忠 59.19 0.13 3314 22
4901 （FUJIY） 富士フイルム 86.23 -0.36 9656 24
6702 （FJTSY） 富士通 36.54 -0.25 20459 109
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 53.50 -0.36 5991 32
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.90 -0.10 1624 24
8031 （MITSY） 三井物 442.11 1.85 2475 35
5108 （BRDCY） ブリヂストン 24.30 0.32 5442 28
7751 （CAJ） キヤノン 24.88 0.11 2786 18
6503 （MIELY） 三菱電 28.13 0.26 1575 8
7733 （OCPNY） オリンパス 21.72 -0.07 2432 19
4911 （SSDOY） 資生堂 67.45 -0.03 7553 61
8591 （IX） オリックス 96.65 0.39 2165 20
6723 （RNECY） ルネサス 6.31 0.09 1413 7
6301 （KMTUY） コマツ 24.34 -0.08 2726 5.5
4523 （ESALY） エーザイ 76.65 -0.98 8583 39
1925 （DWAHY） 大和ハウス 33.96 0.00 3803 30
8802 （MITEY） 菱地所 15.88 0.05 1778 8.5
7201 （NSANY） 日産自 10.21 0.01 572 5.5
6645 （OMRNY） オムロン 101.65 0.15 11383 193
8053 （SSUMY） 住友商 14.27 0.09 1598 18.5
2503 （KNBWY） キリン 18.70 0.05 2094 14.5
9735 （SOMLY） セコム 18.06 -0.59 8089 39
8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.08 -0.06 569 3.1
2802 （AJINY） 味の素 28.98 -0.47 3245 16
6586 （MKTAY） マキタ 56.54 -0.72 6331 71
3407 （AHKSY） 旭化成 21.85 -0.18 1223 10
7270 （FUJHY） SUBARU 9.49 0.21 2125 3.5
1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.40 -0.12 2396 20.5
8002 （MARUY） 丸紅 83.40 1.81 934 14.2
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 110.84 0.34 4137 42
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.56 -0.13 3986 82
5201 （ASGLY） ＡＧＣ 10.24 -0.48 5733 -37
5802 （SMTOY） 住友電 13.76 -0.11 1541 18
6988 （NDEKY） 日東電 35.80 -0.44 8018 48
3402 （TRYIY） 東レ 13.03 -0.07 730 3.2
7202 （ISUZY） いすゞ 13.26 0.32 1485 7
5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 46.64 -12.50 5223 -107
6753 （SHCAY） シャープ 3.17 0.02 1420 -15
（時価総額上位50位、1ドル111.98円換算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7752 （RICOY） リコー 10.73 1202 54 4.70
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.56 3986 82 2.10
8252 （MAURY） 丸井 39.09 2189 41 1.91
6976 （TYOYY） 太陽電 245.00 6859 119 1.77
6645 （OMRNY） オムロン 101.65 11383 193 1.72
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
3401 （TINLY） 帝人 14.06 1574 -36 -2.24
5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 46.64 5223 -107 -2.01
6753 （SHCAY） シャープ 3.17 1420 -15 -1.05
6952 （CSIOY） カシオ 165.82 1857 -18 -0.96
7974 （NTDOY） 任天堂 59.01 52864 -366 -0.69
「米国株式市場概況」（29日）
ＮＹＤＯＷ
終値：34390.72 前日比：90.73
始値：34360.08 高値：34580.42 安値：34305.96
年初来高値：35631.19 年初来安値：29856.30
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56
Ｎａｓｄａｑ
終値：14512.44 前日比：-34.24
始値：14614.88 高値：14676.62 安値：14493.67
年初来高値：15403.44 年初来安値：12397.05
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76
Ｓ＆Ｐ５００
終値：4359.46 前日比：6.83
始値：4362.41 高値：4385.57 安値：4355.08
年初来高値：4545.85 年初来安値：3662.71
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10
米30年国債 2.06％ 米10年国債 1.517％
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は90.73ドル高の34390.72ドル、ナスダックは34.24
ポイント安の14512.44で取引を終了した。金利上昇が一段落したため、寄り付き後、上
昇。8月中古住宅販売成約指数が予想以上に伸びたため、回復期待にダウは堅調に推移
した。ただ、債務上限問題への懸念がくすぶり、引けにかけて上げ幅を縮小。金利先高
感が根強く、ハイテク株の売りが続き、ナスダック総合指数は下落した。セクター別で
は公益事業、医薬品・バイオテクが上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落。
ディスカウント小売りのダラー・ツリー（DLTR）は1ドル以上の商品を販売する計画や
自社株買い計画が好感され、大幅高。航空機メーカーのボーイング（BA）は空軍と軍用
輸送機「C17」納入で合意したほか、アナリストの投資判断・目標株価引き上げが好感
され、上昇した。製薬会社のイーライリリー（LLY）や食品メーカーのコナグラ・ブラ
ンズ（CAG）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。電気自動車メーカーのルシー
ド・モーターズ（LCID）は10月後半に高級セダンを出荷する計画を発表し上昇した。航
空会社のユナイテッド（UAL）はCEOがビジネス関連の予約がピークをつけた6月以来で
最高水準に戻したと楽観的な見解を示し堅調に推移。
アイウェア小売りのウォービーパーカー（WRBY）はNY証券取引所に直接上場（ダイレク
トリスティング）し、基準価格を大幅に上回り引けた。
Horiko Capital Management LLC《FA》
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