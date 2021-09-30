

*06:37JST 米国株式市場はまちまち、 金利が安定（29日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

DEC21

Ｏ 29595（ドル建て）

Ｈ 29890

Ｌ 29400

Ｃ 29750 大証比+130（イブニング比-0）

Vol 7172



DEC21

Ｏ 29540（円建て）

Ｈ 29845

Ｌ 29325

Ｃ 29705 大証比+85（イブニング比-45）

Vol 42899

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

任天堂<7974>が冴えない他は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ファーストリテ<99

83>、ＨＯＹＡ<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、日東電<6988

>など、対東証比較（1ドル111.98円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 185.45 0.60 2077 4

6758 （SONY） ソニーG 111.48 -2.01 12484 44

9432 （NTTYY） NTT 27.94 -0.10 3129 9

6954 （FANUY） ファナック 22.30 0.09 24972 192

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 29.81 0.01 6676 -7

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 6.08 -0.03 681 9.6

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 71.20 1.67 79730 650

7974 （NTDOY） 任天堂 59.01 0.84 52864 -366

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 157.26 -5.24 17610 75

7267 （HMC） ホンダ 31.60 0.40 3539 -8

6902 （DNZOY） デンソー 34.03 -0.19 7621 67

8316 （SMFG） 三井住友 7.24 -0.06 4054 31

8001 （ITOCY） 伊藤忠 59.19 0.13 3314 22

4901 （FUJIY） 富士フイルム 86.23 -0.36 9656 24

6702 （FJTSY） 富士通 36.54 -0.25 20459 109

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 53.50 -0.36 5991 32

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.90 -0.10 1624 24

8031 （MITSY） 三井物 442.11 1.85 2475 35

5108 （BRDCY） ブリヂストン 24.30 0.32 5442 28

7751 （CAJ） キヤノン 24.88 0.11 2786 18

6503 （MIELY） 三菱電 28.13 0.26 1575 8

7733 （OCPNY） オリンパス 21.72 -0.07 2432 19

4911 （SSDOY） 資生堂 67.45 -0.03 7553 61

8591 （IX） オリックス 96.65 0.39 2165 20

6723 （RNECY） ルネサス 6.31 0.09 1413 7

6301 （KMTUY） コマツ 24.34 -0.08 2726 5.5

4523 （ESALY） エーザイ 76.65 -0.98 8583 39

1925 （DWAHY） 大和ハウス 33.96 0.00 3803 30

8802 （MITEY） 菱地所 15.88 0.05 1778 8.5

7201 （NSANY） 日産自 10.21 0.01 572 5.5

6645 （OMRNY） オムロン 101.65 0.15 11383 193

8053 （SSUMY） 住友商 14.27 0.09 1598 18.5

2503 （KNBWY） キリン 18.70 0.05 2094 14.5

9735 （SOMLY） セコム 18.06 -0.59 8089 39

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.08 -0.06 569 3.1

2802 （AJINY） 味の素 28.98 -0.47 3245 16

6586 （MKTAY） マキタ 56.54 -0.72 6331 71

3407 （AHKSY） 旭化成 21.85 -0.18 1223 10

7270 （FUJHY） SUBARU 9.49 0.21 2125 3.5

1928 （SKHSY） 積水ハウス 21.40 -0.12 2396 20.5

8002 （MARUY） 丸紅 83.40 1.81 934 14.2

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 110.84 0.34 4137 42

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.56 -0.13 3986 82

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 10.24 -0.48 5733 -37

5802 （SMTOY） 住友電 13.76 -0.11 1541 18

6988 （NDEKY） 日東電 35.80 -0.44 8018 48

3402 （TRYIY） 東レ 13.03 -0.07 730 3.2

7202 （ISUZY） いすゞ 13.26 0.32 1485 7

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 46.64 -12.50 5223 -107

6753 （SHCAY） シャープ 3.17 0.02 1420 -15

（時価総額上位50位、1ドル111.98円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7752 （RICOY） リコー 10.73 1202 54 4.70

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.56 3986 82 2.10

8252 （MAURY） 丸井 39.09 2189 41 1.91

6976 （TYOYY） 太陽電 245.00 6859 119 1.77

6645 （OMRNY） オムロン 101.65 11383 193 1.72

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

3401 （TINLY） 帝人 14.06 1574 -36 -2.24

5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 46.64 5223 -107 -2.01

6753 （SHCAY） シャープ 3.17 1420 -15 -1.05

6952 （CSIOY） カシオ 165.82 1857 -18 -0.96

7974 （NTDOY） 任天堂 59.01 52864 -366 -0.69



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：34390.72 前日比：90.73

始値：34360.08 高値：34580.42 安値：34305.96

年初来高値：35631.19 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14512.44 前日比：-34.24

始値：14614.88 高値：14676.62 安値：14493.67

年初来高値：15403.44 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4359.46 前日比：6.83

始値：4362.41 高値：4385.57 安値：4355.08

年初来高値：4545.85 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.06％ 米10年国債 1.517％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は90.73ドル高の34390.72ドル、ナスダックは34.24

ポイント安の14512.44で取引を終了した。金利上昇が一段落したため、寄り付き後、上

昇。8月中古住宅販売成約指数が予想以上に伸びたため、回復期待にダウは堅調に推移

した。ただ、債務上限問題への懸念がくすぶり、引けにかけて上げ幅を縮小。金利先高

感が根強く、ハイテク株の売りが続き、ナスダック総合指数は下落した。セクター別で

は公益事業、医薬品・バイオテクが上昇した一方で、半導体・同製造装置が下落。

ディスカウント小売りのダラー・ツリー（DLTR）は1ドル以上の商品を販売する計画や

自社株買い計画が好感され、大幅高。航空機メーカーのボーイング（BA）は空軍と軍用

輸送機「C17」納入で合意したほか、アナリストの投資判断・目標株価引き上げが好感

され、上昇した。製薬会社のイーライリリー（LLY）や食品メーカーのコナグラ・ブラ

ンズ（CAG）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。電気自動車メーカーのルシー

ド・モーターズ（LCID）は10月後半に高級セダンを出荷する計画を発表し上昇した。航

空会社のユナイテッド（UAL）はCEOがビジネス関連の予約がピークをつけた6月以来で

最高水準に戻したと楽観的な見解を示し堅調に推移。

アイウェア小売りのウォービーパーカー（WRBY）はNY証券取引所に直接上場（ダイレク

トリスティング）し、基準価格を大幅に上回り引けた。

Horiko Capital Management LLC《FA》