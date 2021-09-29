

*02:32JST NY外為：ドル・円強含む、米7年債入札低調で金利上昇

米財務省は620億ドル規模の7年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.332％。事前の1.324％を上回った。テイルは0.8bp。応札倍率は2.24倍と、過去6回入札平均の2.31倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は60.09％。過去6回入札平均の58.9％を上回った。

低調な結果を受け米国債相場では売りが再燃。10年債利回りは1.51％から1.53％まで再び上昇した。ドル・円は111円23銭から111円46銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.16ドル台後半で戻りが鈍い展開。《KY》