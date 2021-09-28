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【市場反応】米9月消費者信頼感指数/リッチモンド連銀製造業指数、予想外に悪化、ドル買い後退
記事提供元：フィスコ
*23:15JST 【市場反応】米9月消費者信頼感指数/リッチモンド連銀製造業指数、予想外に悪化、ドル買い後退
米7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋19.95％となった。伸びは6月＋19.14％から拡大し過去最大を記録。ただ、予想は下回った。一方、連邦住宅金融局（FHFA）が発表した7月FHFA住宅価格指数は前月比＋1.4％となった。伸びは6月+1.7％から予想以上に鈍化し1月来で最小となった。
ドル買いは一服。ドル・円は111円64銭の高値から111円50銭まで弱含んだ。ユーロ・ドルは1.1672ドルの安値から1.1685ドルまで上昇。
【経済指標】
・米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋19.95％（予想：+20.00％、
6月：＋19.14％←+19.08％）
・米・7月FHFA住宅価格指数：前月比＋1.4％（予想：+1.5％、6月：＋1.7％←+1.6％）《KY》
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