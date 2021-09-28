

*22:28JST 【市場反応】米7月S&P20都市住宅価格指数は過去最大の伸び、予想は下回る、ドル買い一服

米7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋19.95％となった。伸びは6月＋19.14％から拡大し過去最大を記録。ただ、予想は下回った。一方、連邦住宅金融局（FHFA）が発表した7月FHFA住宅価格指数は前月比＋1.4％となった。伸びは6月+1.7％から予想以上に鈍化し1月来で最小となった。

ドル買いは一服。ドル・円は111円64銭の高値から111円50銭まで弱含んだ。ユーロ・ドルは1.1672ドルの安値から1.1685ドルまで上昇。

【経済指標】

・米・7月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋19.95％（予想：+20.00％、

6月：＋19.14％←+19.08％）

・米・7月FHFA住宅価格指数：前月比＋1.4％（予想：+1.5％、6月：＋1.7％←+1.6％）《KY》