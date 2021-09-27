

*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか機械、倉庫・運輸関連業、化学工業、情報・通信業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、銀行業、石油・石炭製品なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 250.44 ／ 4.31

2. 空運業 ／ 224.43 ／ 3.76

3. 陸運業 ／ 1,982.07 ／ 1.69

4. 銀行業 ／ 154.76 ／ 1.57

5. 石油・石炭製品 ／ 1,060.6 ／ 1.44

6. その他金融業 ／ 765.74 ／ 1.28

7. 輸送用機器 ／ 3,476.57 ／ 1.08

8. 証券業 ／ 404.38 ／ 0.98

9. 不動産業 ／ 1,566.02 ／ 0.89

10. ゴム製品 ／ 3,727.24 ／ 0.52

11. 鉄鋼 ／ 489.24 ／ 0.38

12. 保険業 ／ 1,169.01 ／ 0.35

13. 小売業 ／ 1,475.86 ／ 0.34

14. 非鉄金属 ／ 988.71 ／ 0.21

15. 建設業 ／ 1,208.49 ／ 0.19

16. パルプ・紙 ／ 531.83 ／ 0.15

17. 卸売業 ／ 1,888.52 ／ 0.13

18. 水産・農林業 ／ 512.67 ／ 0.02

19. サービス業 ／ 3,269.62 ／ -0.14

20. 電力・ガス業 ／ 370.36 ／ -0.41

21. その他製品 ／ 3,654.08 ／ -0.43

22. 金属製品 ／ 1,408.93 ／ -0.46

23. 電気機器 ／ 4,008.7 ／ -0.49

24. ガラス・土石製品 ／ 1,202.11 ／ -0.62

25. 食料品 ／ 1,814.01 ／ -0.63

26. 精密機器 ／ 12,064.56 ／ -0.64

27. 繊維業 ／ 609.83 ／ -0.70

28. 医薬品 ／ 3,322.53 ／ -0.79

29. 情報・通信業 ／ 5,088.17 ／ -0.79

30. 化学工業 ／ 2,460.21 ／ -0.80

31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,977.16 ／ -1.63

32. 機械 ／ 2,377.95 ／ -1.69

33. 海運業 ／ 1,123.99 ／ -6.45《FA》