関連記事
東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか機械、倉庫・運輸関連業、化学工業、情報・通信業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか空運業、陸運業、銀行業、石油・石炭製品なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 250.44 ／ 4.31
2. 空運業 ／ 224.43 ／ 3.76
3. 陸運業 ／ 1,982.07 ／ 1.69
4. 銀行業 ／ 154.76 ／ 1.57
5. 石油・石炭製品 ／ 1,060.6 ／ 1.44
6. その他金融業 ／ 765.74 ／ 1.28
7. 輸送用機器 ／ 3,476.57 ／ 1.08
8. 証券業 ／ 404.38 ／ 0.98
9. 不動産業 ／ 1,566.02 ／ 0.89
10. ゴム製品 ／ 3,727.24 ／ 0.52
11. 鉄鋼 ／ 489.24 ／ 0.38
12. 保険業 ／ 1,169.01 ／ 0.35
13. 小売業 ／ 1,475.86 ／ 0.34
14. 非鉄金属 ／ 988.71 ／ 0.21
15. 建設業 ／ 1,208.49 ／ 0.19
16. パルプ・紙 ／ 531.83 ／ 0.15
17. 卸売業 ／ 1,888.52 ／ 0.13
18. 水産・農林業 ／ 512.67 ／ 0.02
19. サービス業 ／ 3,269.62 ／ -0.14
20. 電力・ガス業 ／ 370.36 ／ -0.41
21. その他製品 ／ 3,654.08 ／ -0.43
22. 金属製品 ／ 1,408.93 ／ -0.46
23. 電気機器 ／ 4,008.7 ／ -0.49
24. ガラス・土石製品 ／ 1,202.11 ／ -0.62
25. 食料品 ／ 1,814.01 ／ -0.63
26. 精密機器 ／ 12,064.56 ／ -0.64
27. 繊維業 ／ 609.83 ／ -0.70
28. 医薬品 ／ 3,322.53 ／ -0.79
29. 情報・通信業 ／ 5,088.17 ／ -0.79
30. 化学工業 ／ 2,460.21 ／ -0.80
31. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,977.16 ／ -1.63
32. 機械 ／ 2,377.95 ／ -1.69
33. 海運業 ／ 1,123.99 ／ -6.45《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け） 9/27 15:44
- 日経平均大引け：前週末比8.75円安の30240.06円 9/27 15:14
- 米国株見通し：上げ渋りか、引き締め加速に思惑も 9/27 15:05
- 日経平均は3円安、後場の値幅はここまで137円程度 9/27 14:46
- 日経平均は16円安、手掛かり材料不足でやや様子見ムード 9/27 14:22