ロクシタン×スヌーピー、人気保湿アイテム「シア」「シア ベイビー」シリーズに限定コラボデザイン

ロクシタン(L'OCCITANE)の人気保湿アイテム「シア」「シア ベイビー」シリーズとスヌーピーがコラボレーション。2021年9月29日(水)より、「SNOOPY シア」「SNOOPY BABY」シリーズとして数量限定で発売される。

■ロクシタン×スヌーピー、様々な“LOVE”を描いた限定コラボアイテム

2020年に初登場、早々に完売アイテムが出るほどの人気を博したスヌーピーとのコラボレーションが2021年も実現。今年は「Love Each Other」をコンセプトに、『ピーナッツ』の仲間たちの様々な“LOVE”を描いた心和むアートを、肌を優しくケアする「シア」シリーズのパッケージに描いている。

■定番人気の保湿バームやハンドクリームのセット

展開アイテムは、その優れた保湿効果から“保湿の王様”と称されるシアバターを使った定番人気の保湿バーム、ポーチインしやすい10mLサイズで3つの違うイラストが楽しめるセット、様々な表情のスヌーピーが楽しめるハンドクリーム5本セットなどがラインナップ。

■ハンドソープ&ハンドローションが初登場

このほか、爽やかなヴァーベナが香るハンドソープ&ハンドローションが初のコラボアイテムとして登場。「SNOOPY BABY」シリーズにも、穏やかな泡立ちのシャワーフォーム、デリケートな肌もやさしく保湿するモイスチャーミルク、出産祝いにも最適なコンプリートセットなど、バリエーション豊かなアイテムが用意されている。

■商品情報

「SNOOPY シア」「SNOOPY BABY」

発売日:2021年9月29日(水)

※9月22日(水)現在、予約受付中。

■「SNOOPY シア」シリーズ

・「SNOOPY シア リキッドハンドソープ ヴァーベナ」300mL 2,640円

・「SNOOPY シア ジェントルハンドローション ヴァーベナ」300mL 4,290円

・「SNOOPY シアバター」150mL 5,390円

・「SNOOPY LOVE EACH OTHER シアバタートリオ」3,960円

・「SNOOPY LOVE EACH OTHER ハンドクリームコレクション」7,150円



■「SNOOPY BABY」シリーズ

・「SNOOPY BABY シア ベイビー シャワーフォーム」300mL 3,300円

・「SNOOPY BABY シア ベイビー モイスチャ―ミルク」300mL 4,290円

・「SNOOPY BABY シア ベイビー ジェントルクレンジングウォーター」300mL 3,300円

・「SNOOPY BABY AND FRIENDS シア ベイビー コンプリート」10,230円

[キット内容]

「シア ベイビー シャワーフォーム」300mL、「シア ベイビー モイスチャーミルク」300mL、「シア ハンドクリーム」30mL、「シア ベイビー ジェントルクレンジングウォーター」75mL、「SNOOPY BABY ミニタオル」

