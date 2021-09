裁断されたバンクシーの絵画が再び競売に　裁断後の価値は6倍?

2018年10月にに起きた覆面アーティスト、バンクシーによる絵画シュレッダー騒動だが、その渦中の作品である「Girl with Balloon」(少女と風船)」が「Love is in the Bin(愛はごみ箱の中に)」に改題され、再びオークションにかけられることになったそうだ。当時は約100万ポンド(約1億5000万円)で落札された直後に裁断されたことで話題となったが、競売大手サザビーズは、前回の落札額の6倍となる最大600万ポンド(約9億円)の値がつくのではないかと推測しているとのこと(CNN)。

