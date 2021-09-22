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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など

2021年9月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　-0.10％　-0.10％

黒田日銀総裁が会見

シンプレクス・ホールディングスが東証1部に新規上場(公開価格:1620円)

ユミルリンクが東証マザーズに新規上場(公開価格:1000円)

コアコンセプト・テクノロジーが東証マザーズに新規上場(公開価格:3500円)


＜海外＞
10:30　中・1年物貸出金利(9月)　3.85％　3.85％
10:30　中・5年物貸出金利(9月)　4.65％　4.65％
17:00　南ア・消費者物価指数(8月)　4.9％　4.6％
23:00　米・中古住宅販売件数(8月)　584万件　599万件
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)　　-5.3
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表　0.25％　0.25％


米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見

香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節の翌日)

米・疾病対策センター(CDC)諮問委がブースター接種に関し会合(23日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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