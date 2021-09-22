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今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、米中古住宅販売件数、米連邦公開市場委員会が政策金利発表など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(9月20日現在、日本銀行)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
シンプレクス・ホールディングスが東証1部に新規上場(公開価格:1620円)
ユミルリンクが東証マザーズに新規上場(公開価格:1000円)
コアコンセプト・テクノロジーが東証マザーズに新規上場(公開価格:3500円)
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(9月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(9月) 4.65％ 4.65％
17:00 南ア・消費者物価指数(8月) 4.9％ 4.6％
23:00 米・中古住宅販売件数(8月) 584万件 599万件
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月) -5.3
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
米・FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長が記者会見
香港・株式市場は祝日のため休場(中秋節の翌日)
米・疾病対策センター(CDC)諮問委がブースター接種に関し会合(23日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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