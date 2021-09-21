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出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、玉井船などがランクイン
*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、玉井船などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月21日 13:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1712> ダイセキＳ 971100 76340 1172.07% 14.05%
<1397>* SMAM225 1062 98.2 981.47% -1.63%
<6140> 旭ダイヤ 2212700 205440 977.05% 14.81%
<9941> 太洋物産 305200 36120 744.96% 20.63%
<9127> 玉井船 2299900 353400 550.79% 14.98%
<8260> 井筒屋 4540900 712140 537.64% 6.1%
<3680> ホットリンク 1202700 194680 517.78% 7.26%
<7072> インテM 1283400 230060 457.85% 17.21%
<7702> JMS 460200 82620 457.01% 0.95%
<9362> 兵機海 384000 73940 419.34% 8.2%
<1473> DIAMトピ 126190 27200 363.93% -1.32%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 21024 5010 319.64% -1.93%
<2035> 日経VI 1641310 398454.2 311.92% 4.76%
<7063>* バードマン 3475100 930380 273.51% 9.82%
<7239> タチエス 249400 74980 232.62% -1.05%
<9363>* 大運 1253500 378960 230.77% 10.28%
<1545>* NASDAQ投 250103 76592 226.54% -3.07%
<6742> 京三製 446600 138120 223.34% 2.15%
<6538> キャリアIND 454300 150840 201.18% -7.93%
<9307>* 杉村倉 892800 311380 186.72% 10.33%
<6898>* トミタ電機 273300 96700 182.63% 18.54%
<1724>* シンクレイヤ 231100 81860 182.31% 9.25%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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