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出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、玉井船などがランクイン

2021年9月21日 14:20

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記事提供元：フィスコ


*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～旭ダイヤ、玉井船などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月21日　13:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1712> ダイセキＳ 　971100 　76340　 1172.07% 14.05%
<1397>* SMAM225　　 　1062 　98.2　 981.47% -1.63%
<6140> 旭ダイヤ　　　　　 　2212700 　205440　 977.05% 14.81%
<9941> 太洋物産　　 　305200 　36120　 744.96% 20.63%
<9127> 玉井船　　　　　　 　2299900 　353400　 550.79% 14.98%
<8260> 井筒屋　　　　　　 　4540900 　712140　 537.64% 6.1%
<3680> ホットリンク　　　 　1202700 　194680　 517.78% 7.26%
<7072> インテM 　1283400 　230060　 457.85% 17.21%
<7702> JMS　　　　　　 　460200 　82620　 457.01% 0.95%
<9362> 兵機海　　　　　　 　384000 　73940　 419.34% 8.2%
<1473> DIAMトピ　　　 　126190 　27200　 363.93% -1.32%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 　21024 　5010　 319.64% -1.93%
<2035> 日経VI　　　　　 　1641310 　398454.2　 311.92% 4.76%
<7063>* バードマン 　3475100 　930380　 273.51% 9.82%
<7239> タチエス　　　　　 　249400 　74980　 232.62% -1.05%
<9363>* 大運　　　　　　　 　1253500 　378960　 230.77% 10.28%
<1545>* NASDAQ投　　 　250103 　76592　 226.54% -3.07%
<6742> 京三製　　　　　　 　446600 　138120　 223.34% 2.15%
<6538> キャリアIND　　 　454300 　150840　 201.18% -7.93%
<9307>* 杉村倉　　　　　　 　892800 　311380　 186.72% 10.33%
<6898>* トミタ電機　　　　 　273300 　96700　 182.63% 18.54%
<1724>* シンクレイヤ　　　 　231100 　81860　 182.31% 9.25%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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