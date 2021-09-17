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チエルなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9994> ;やまや;567%;89600;0.05;2548;3 <1387> ;欧通貨圏;500%;5;0.93;19180;-30 <7510> ;たけびし;460%;82300;0.03;1725;21 <4678> ;秀英;435%;53100;0.28;430;0 <9675> ;常磐興;387%;58800;0.04;1491;4 <8566> ;リコーリース;367%;196100;0.04;3825;-25 <4801> ;セントラルSP;358%;97800;0.06;2600;81 <9828> ;元気寿司;350%;63400;0.08;2747;11 <7872> ;エステールHD;339%;83100;0.05;661;2 <9368> ;キムラユニティ;338%;75100;0.64;1554;67 <9475> ;昭文社HD;322%;29600;0.24;517;3 <3232> ;三交GHD;286%;531900;0.02;534;-2 <2378> ;ルネサンス;274%;182200;0.26;1173;-7 <9633> ;テアトル;270%;77100;0.06;1302;3 <7421> ;カッパ・クリエ;253%;482200;0.14;1398;-1 <1624> ;機械;250%;5;0.75;44650;100 <3933> ;チエル;249%;63300;1.06;1368;24 <9052> ;山陽電;238%;130100;0.04;2080;-7 <2818> ;ピエトロ;212%;12100;0.13;1833;3 <8160> ;木曽路;203%;156800;0.03;2475;13
[コメント]
チエルの信用倍率は1倍台と取り組み妙味はある。足元で高値期日を迎えるものの、来月には安値期日に向かうことになるため、買い方優位の需給状況となろう。《FA》
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