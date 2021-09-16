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16日の日本国債市場概況：債券先物は151円78銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:26JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円78銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年12月限
寄付151円88銭 高値151円90銭 安値151円77銭 引け151円78銭
売買高総計24292枚
2年 428回 -0.130％
5年 148回 -0.100％
10年 363回 0.045％
20年 177回 0.420％
債券先物12月限は、151円88銭で取引を開始。財務省の20年債入札の結果について「無難の範囲内だが、やや弱めな面も」との見方がみられ、151円90銭まで買われた後151円77銭まで売られた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は1.30％、30年債は1.87％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.30％、英国債は0.78％、オーストラリア10年債は1.25％、NZ10年債は1.86％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・7月貿易収支（6月：+181億ユーロ）
・21:30 米・8月小売売上高（前月比予想：-0.7％、7月：-1.1％）
・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：32.3万件、前回：31.0万件）
・21:30 米・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：19.0、8月：19.4）
・23:00 米・7月企業在庫（前月比予想：+0.5％、6月：+0.8％）
・05:00 米・7月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（6月：+1109億ドル）《KK》
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