ゴディバ、“サンリオのクロミが蓋から飛び出す”ハロウィン限定チョコレートボックス発売

ゴディバ(GODIVA)が、サンリオの人気キャラクター・クロミとコラボレーションしたチョコレート「ゴディバハロウィンコレクション」を、2021年9月15日(水)より全国ゴディバショップにて期間限定販売する。

■ハロウィン仕様のクロミを主役に!

2021年のハロウィンに向けて、サンリオのクロミとコラボレーションした特別なチョコレートがお目見え。魔女の帽子をかぶってキュートにおめかししたクロミを主役に、ポップなピンクカラーで彩られた限定ギフトボックスが揃う。

■仕掛けがたっぷり!チョコギフトボックス

注目は、蓋をあけるとキャラクターが飛び出す、「ゴディバハロウィンポップアップボックス(10粒入)」。その愛らしいデザインはもちろん、イラストの星や黒猫の目が暗闇の中で光る、ハロウィンらしい仕掛けにも心ときめく。

■限定フレーバーを詰め込んで

気になるチョコレートには、限定フレーバーをたっぷり詰め込んで。ヘーゼルナッツ入りのプラリネをミルクチョコで包んだ「イコニーク」、マカダミアナッツをクリーミーなホワイトチョコと合わせた「セルティマカダミア」をはじめ、ミルク&ダークチョコ2種の限定カレなどもセットされている。

■G キューブチョコ入りギフトも

そのほか表紙を開くとキャラクターが飛び出す“絵本型”ギフトボックスや、黒ネコ型のボックスなど、ゴディバのG キューブチョコ入りのギフトがラインナップ。心躍るキュートなパッケージは、ハロウィンまでのインテリアとしても楽しむことができそうだ。

【詳細】

「ゴディバ ハロウィン コレクション」

販売期間:2021年9月15日(水)~10月31日(日) ※一部販売期間が異なる。

取扱い:全国のゴディバショップ、ゴディバオンラインショップ

・ゴディバ ハロウィン ポップアップ ボックス(10粒入) 3,240円

・ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント ポップアップ ボックス(12粒入) 2,160円

・ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(2粒入)410円

・ゴディバ ハロウィン G キューブ アソートメント(6粒入)1,080円

【問い合わせ先】

ゴディバ ジャパン株式会社

TEL: 0120-116811(受付時間10:00~18:00)

© ‘21 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L624246 著作 株式会社サンリオ