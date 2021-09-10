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【M&A速報：2021/09/10（2）】伊藤忠商事、スキマバイトサービス提供のタイミーと資本業務提携
*16:53JST 【M&A速報：2021/09/10（2）】伊藤忠商事、スキマバイトサービス提供のタイミーと資本業務提携
■伊藤忠商事<8001>、スキマバイトサービス提供のタイミーと資本業務提携
■HEROZ<4382>、アイ・シグマ・パートナーズ運営ファンド投資先のバリオセキュア<4494>と資本業務提携
■モルフォ<3653>、車載システム組み込み開発などのミックウェアと資本業務提携
■都内タクシー大手の日本交通、大阪のナショナルタクシーを買収
■高度医療ロボット開発のリバーフィールド、総額約30億円の資金調達を実施
■日本郵政<6178>子会社の日本郵便、佐川急便と持続可能な物流インフラ・サービスの共創を目的とする基本合意書を締結
■寿司ロボットメーカーの鈴茂器工<6405>、飲食店向けPOSシステム開発販売等の日本システムプロジェクトを買収
■太洋工業<6663>、子会社で生産ラインにおける視覚検査装置等製造販売のマイクロエンジニアリングを吸収合併
■レントラックス<6045>、中国子会社Rentracks (Dalian) Information Technologyを解散・清算 同じく中国子会社のアテナ上海に事業を集約
■トビラシステムズ<4441>、子会社で広告ブロックアプリ「280blocker」提供の合同会社280blockerを吸収合併
■カラダノート<4014>、中期経営計画を発表
■gumi<3903>、ブロックチェーン事業に係るファンド「gumi Cryptos Capital Fund II」を組成
■エイチーム<3662>、エイチーム引越し侍など子会社を再編
■NFT発行等システム「Hokusai API」提供などの日本モノバンドル、第三者割当増資を実施
■テリロジー<3356>、環境DXベンチャーのCBAと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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