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ＡＬＢＥＲＴ 大幅に反発、日本総研とDX領域で協業、ビジョン・戦略策定から実装まで一貫支援／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*11:08JST <3906> ＡＬＢＥＲＴ 5170 +420
大幅に反発。日本総合研究所（東京都品川区）とデジタルトランスフォーメーション（DX）領域で協業を開始すると発表している。両社でDXを推進する企業のビジョン・戦略策定から実装までを一貫して支援する。具体的には、DX推進のPMO（Project Management Office）を支援するほか、DX人材の育成支援や教育コンテンツの制作支援などでも連携する。企業の支援に取り組みながら、新たな商品・ソリューション開発も進めていく予定。《FA》
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