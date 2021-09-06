

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～明和産、アストマックスなどがランクイン__NEW_LINE__

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月6日 13:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8103> 明和産 10076200 180860 5471.27% 23.59%

<7162> アストマックス 3116800 280700 1010.37% 17.39%

<1541> 純プラ信 158647 19716.2 704.65% 3.15%

<9073> 京極運 202400 29060 596.49% 19.41%

<2353> 日駐 9715900 1457400 566.66% 2.94%

<1542> 純銀信託 44740 7317.6 511.40% 4.17%

<4918> アイビー 733900 129740 465.67% 0.67%

<3903> gumi 4285000 969320 342.06% 17.14%

<7089> フォースタ 141300 32820 330.53% 7.75%

<2667> イメージワン 1442100 422200 241.57% 6.46%

<2303> ドーン 107700 37040 190.77% 7.33%

<3172> ティーライフ 246000 84780 190.16% 11.07%

<7779>* サイバーダイン 2810800 989280 184.13% 6.5%

<9519> レノバ 2967700 1056000 181.03% 14.49%

<3900> クラウドワクス 154400 55120 180.12% 12.32%

<1448> スペースバリューＨＤ 145700 53120 174.28% 0.36%

<2910> ロックフィルド 134000 48900 174.03% 2.42%

<7952> 河合楽 48200 18140 165.71% 8.4%

<3665>* エニグモ 322800 122800 162.87% 6.18%

<3657> ポールHD 499000 200680 148.65% -4.69%

<8173> 上新電 92600 37320 148.12% -1.85%

<4593> ヘリオス 915700 372540 145.80% 2.33%

<3696> セレス 1233300 503100 145.14% -0.15%

<9503> 関西電 5170600 2298980 124.91% -2.58%

<2656>* ベクター 598400 272620 119.50% 3.16%

<4651>* サニックス 972900 463780 109.78% 2.95%

<3480>* ジェイエスビー 49400 24620 100.65% 1.19%

<4366> ダイトケミクス 222500 111560 99.44% 2.13%

<7679> 薬王堂HD 46400 23380 98.46% -0.24%

<6877> OBARA-G 71800 36400 97.25% 1.02%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》