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出来高変化率ランキング（13時台）～明和産、アストマックスなどがランクイン__NEW_LINE__

2021年9月6日 14:24

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記事提供元：フィスコ


*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～明和産、アストマックスなどがランクイン__NEW_LINE__
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月6日　13:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8103> 明和産　　　　　　 　10076200 　180860　 5471.27% 23.59%
<7162> アストマックス　　 　3116800 　280700　 1010.37% 17.39%
<1541> 純プラ信　　　　　 　158647 　19716.2　 704.65% 3.15%
<9073> 京極運　　　　　　 　202400 　29060　 596.49% 19.41%
<2353> 日駐　　　　　　　 　9715900 　1457400　 566.66% 2.94%
<1542> 純銀信託　　　　　 　44740 　7317.6　 511.40% 4.17%
<4918> アイビー　　　　　 　733900 　129740　 465.67% 0.67%
<3903> gumi　　　　　 　4285000 　969320　 342.06% 17.14%
<7089> フォースタ　　　　 　141300 　32820　 330.53% 7.75%
<2667> イメージワン　　　 　1442100 　422200　 241.57% 6.46%
<2303> ドーン　　　　　　 　107700 　37040　 190.77% 7.33%
<3172> ティーライフ　　　 　246000 　84780　 190.16% 11.07%
<7779>* サイバーダイン 　2810800 　989280　 184.13% 6.5%
<9519> レノバ　　　　　　 　2967700 　1056000　 181.03% 14.49%
<3900> クラウドワクス　　 　154400 　55120　 180.12% 12.32%
<1448> スペースバリューＨＤ 　145700 　53120　 174.28% 0.36%
<2910> ロックフィルド 　134000 　48900　 174.03% 2.42%
<7952> 河合楽　　　　　　 　48200 　18140　 165.71% 8.4%
<3665>* エニグモ　　　　　 　322800 　122800　 162.87% 6.18%
<3657> ポールHD　　　　 　499000 　200680　 148.65% -4.69%
<8173> 上新電　　　　　　 　92600 　37320　 148.12% -1.85%
<4593> ヘリオス　　　　　 　915700 　372540　 145.80% 2.33%
<3696> セレス　　　　　　 　1233300 　503100　 145.14% -0.15%
<9503> 関西電　　　　　　 　5170600 　2298980　 124.91% -2.58%
<2656>* ベクター　　　　　 　598400 　272620　 119.50% 3.16%
<4651>* サニックス　　　　 　972900 　463780　 109.78% 2.95%
<3480>* ジェイエスビー　　 　49400 　24620　 100.65% 1.19%
<4366> ダイトケミクス 　222500 　111560　 99.44% 2.13%
<7679> 薬王堂HD　　　　 　46400 　23380　 98.46% -0.24%
<6877> OBARA-G　　 　71800 　36400　 97.25% 1.02%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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