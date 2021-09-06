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松屋R&D ストップ高、30日を基準日に1対2の株式分割、流動性向上と投資家層拡大図る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:36JST <7317> 松屋R&D 4375 +700
ストップ高。30日を基準日として1株につき2株の割合で分割すると発表している。株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的。株式分割に伴い、発行可能株式総数を900万株から1800万株に引き上げる。併せて22年3月期の期末配当予想を従来の10.00円から5.00円に修正するが、分割に伴うもので実質的な変更はない。《TY》
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