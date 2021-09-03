

*17:52JST 三光マーケティングフーズ---商号をSANKO MARKETING FOODSに変更、それに伴い定款を一部変更

三光マーケティングフーズ<2762>は2日、29日開催予定の第45期定時株主総会において、商号の変更及び定款の一部変更について、付議する事を決議したことを発表。

同社は、海外での本格的な事業展開を見据え、10月１日に商号(英文表記)を株式会社SANKO MARKETING FOODS(SANKO MARKETING FOODS CO., LTD.)に変更する予定。また商号変更に伴い、現行定款第１条(商号)を変更する。《ST》