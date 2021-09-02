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【M&A速報：2021/09/02（2）】ペプチドリーム、富士フイルム富山化学から放射性医薬品事業を買収
記事提供元：フィスコ
*16:33JST 【M&A速報：2021/09/02（2）】ペプチドリーム、富士フイルム富山化学から放射性医薬品事業を買収
■ペプチドリーム<4587>、富士フイルム富山化学の放射性医薬品事業承継会社を305億円で買収
■アシックス・ベンチャーズ、健康サポートに関するeラーニング事業等展開のデポルターレ・テクノロジーズに出資
■ミロク情報サービス<9928>、アナリティクス・AI開発のセカンドサイトと資本業務提携
■新興国における金融事業・事業開発等のファルス、資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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