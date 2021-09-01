

*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

＜国内＞

08:50 設備投資(4-6月) 3.0％ -7.8％

08:50 企業売上高(4-6月) -3.0％

08:50 企業利益(4-6月) 26.0％

09:30 製造業PMI(8月) 52.4

10:30 若田部日銀副総裁が広島県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見

14:00 自動車販売台数(8月) 3.3％



＜海外＞

10:30 豪・GDP(4-6月) 9.0％ 1.1％

10:45 中・財新製造業PMI(8月) 50.2 50.3

14:00 印・製造業PMI(8月) 55.3

16:00 トルコ・GDP(4-6月) 21.4％ 7％

17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 61.5 61.5

18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 7.6％ 7.7％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月) 0.75％

21:00 ブ・GDP(4-6月) 12.5％ 1.0％

21:15 米・ADP全米雇用報告(8月) 67.5万人 33.0万人

22:00 ブ・製造業PMI(8月) 56.7

22:45 米・製造業PMI(8月) 61.2 61.2

23:00 米・建設支出(7月) 0.3％ 0.1％

23:00 米・ISM製造業景況指数(8月) 59.0 59.5



ブ・自動車販売台数(8月、4日までに) 175454台

米・自動車販売(8月、2日までに) 1500万台 1475万台

「OPECプラス」閣僚級会合



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》