関連記事
今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50 設備投資(4-6月) 3.0％ -7.8％
08:50 企業売上高(4-6月) -3.0％
08:50 企業利益(4-6月) 26.0％
09:30 製造業PMI(8月) 52.4
10:30 若田部日銀副総裁が広島県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
14:00 自動車販売台数(8月) 3.3％
＜海外＞
10:30 豪・GDP(4-6月) 9.0％ 1.1％
10:45 中・財新製造業PMI(8月) 50.2 50.3
14:00 印・製造業PMI(8月) 55.3
16:00 トルコ・GDP(4-6月) 21.4％ 7％
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(8月) 61.5 61.5
18:00 欧・ユーロ圏失業率(7月) 7.6％ 7.7％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月) 0.75％
21:00 ブ・GDP(4-6月) 12.5％ 1.0％
21:15 米・ADP全米雇用報告(8月) 67.5万人 33.0万人
22:00 ブ・製造業PMI(8月) 56.7
22:45 米・製造業PMI(8月) 61.2 61.2
23:00 米・建設支出(7月) 0.3％ 0.1％
23:00 米・ISM製造業景況指数(8月) 59.0 59.5
ブ・自動車販売台数(8月、4日までに) 175454台
米・自動車販売(8月、2日までに) 1500万台 1475万台
「OPECプラス」閣僚級会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 8/31の強弱材料 8/31 08:22
- 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、中製造業PMI、米消費者信頼感指数など 8/31 06:30
- 8/30の強弱材料 8/30 08:11
- 今日の注目スケジュール：小売売上高、ユーロ圏消費者信頼感指数、米中古住宅販売成約指数など 8/30 06:30
- 8/27の強弱材料 8/27 08:13