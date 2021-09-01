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今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ADP全米雇用報告など

2021年9月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、中財新製造業PMI、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50　設備投資(4-6月)　3.0％　-7.8％
08:50　企業売上高(4-6月)　　-3.0％
08:50　企業利益(4-6月)　　26.0％
09:30　製造業PMI(8月)　　52.4
10:30　若田部日銀副総裁が広島県金融経済懇談会であいさつ、同記者会見
14:00　自動車販売台数(8月)　　3.3％


＜海外＞
10:30　豪・GDP(4-6月)　9.0％　1.1％
10:45　中・財新製造業PMI(8月)　50.2　50.3
14:00　印・製造業PMI(8月)　　55.3
16:00　トルコ・GDP(4-6月)　21.4％　7％
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(8月)　61.5　61.5
18:00　欧・ユーロ圏失業率(7月)　7.6％　7.7％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月)　　0.75％
21:00　ブ・GDP(4-6月)　12.5％　1.0％
21:15　米・ADP全米雇用報告(8月)　67.5万人　33.0万人
22:00　ブ・製造業PMI(8月)　　56.7
22:45　米・製造業PMI(8月)　61.2　61.2
23:00　米・建設支出(7月)　0.3％　0.1％
23:00　米・ISM製造業景況指数(8月)　59.0　59.5


ブ・自動車販売台数(8月、4日までに)　　175454台

米・自動車販売(8月、2日までに)　1500万台　1475万台

「OPECプラス」閣僚級会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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