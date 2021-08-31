関連記事
31日の日本国債市場概況：債券先物は152円16銭で終了
*17:42JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は152円16銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円24銭 高値152円27銭 安値152円16銭 引け152円16銭
売買高総計19422枚
2年 427回 -0.135％
5年 148回 -0.115％
10年 363回 0.020％
20年 177回 0.400％
債券先物9月限は、152円24銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円27銭まで上げた。その後、財務省の2年債入札の結果も強めで買いがみられたが、日経平均株価の上げ幅拡大や今週後半の10年債入札への警戒感から売られ、152円16銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.19％、10年債は1.27％、30年債は1.88％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.43％、英国債は0.64％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.80％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.7％、7月：+2.2％）
・21:00 南ア・7月貿易収支（予想：+481億ランド、6月：+577億ランド）
・21:30 カナダ・4-6月期GDP（前期比年率予想：+2.5％、1-3月期：+5.6％）
・22:00 米・6月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.9％、5月：+1.7％）
・22:00 米・6月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+18.60％、5月：+16.99％）
・22:45 米・8月シカゴ購買部協会景気指数（予想：68.0、7月：73.4）
・23:00 米・8月消費者信頼感指数（予想：123.0、7月：129.1）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米雇用統計控えドル売りは縮小 8/31 17:25
- 大阪金概況：上昇、米金利低下映すも上げ幅は限定的 8/31 16:05
- 日経VI：低下、株価堅調で警戒ムードが後退し7月6日以来の低水準 8/31 16:00
- マザーズ先物概況:続伸、政局の不透明感払拭で75日線を突破 8/31 15:58
- 経済対策への期待感から買い戻しの動きが強まり28000円回復【クロージング】 8/31 15:53