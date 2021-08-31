

*17:42JST 31日の日本国債市場概況：債券先物は152円16銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付152円24銭 高値152円27銭 安値152円16銭 引け152円16銭

売買高総計19422枚

2年 427回 -0.135％

5年 148回 -0.115％

10年 363回 0.020％

20年 177回 0.400％

債券先物9月限は、152円24銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、152円27銭まで上げた。その後、財務省の2年債入札の結果も強めで買いがみられたが、日経平均株価の上げ幅拡大や今週後半の10年債入札への警戒感から売られ、152円16銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.19％、10年債は1.27％、30年債は1.88％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.43％、英国債は0.64％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.80％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・8月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.7％、7月：+2.2％）

・21:00 南ア・7月貿易収支（予想：+481億ランド、6月：+577億ランド）

・21:30 カナダ・4-6月期GDP（前期比年率予想：+2.5％、1-3月期：+5.6％）

・22:00 米・6月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.9％、5月：+1.7％）

・22:00 米・6月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+18.60％、5月：+16.99％）

・22:45 米・8月シカゴ購買部協会景気指数（予想：68.0、7月：73.4）

・23:00 米・8月消費者信頼感指数（予想：123.0、7月：129.1）《KK》