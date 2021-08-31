

*10:29JST 関西スーパー---大幅続伸、H2O完全子会社2社との経営統合を発表

関西スーパー<9919>は大幅続伸。H2Oリテイリング完全子会社であるイズミヤ、阪急オアシスの2社と株式交換の方式により経営統合すると発表している。これに伴い、H2Oリテイリングの同社株持ち分は現在の10.66％から58.00％に上昇、同社はH2Oリテイリングの連結子会社となる。同社にとっては、スケールメリットの拡大、H2Oリテイリングとの共同調達や商品開発などでの連携強化などが期待できる状況に。《TY》