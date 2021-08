【映画で学ぶ英語】『ザ・スーサイド・スクワッド』:冷酷指揮官・ウォラーの名言5選

8月13日に公開された『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』はDCコミックスの悪役ばかりを集めたアクション映画だ。

今回はこの映画で悪党ばかりの特殊部隊を束ねる、冷酷指揮官・アマンダ・ウォラー(ヴァイオラ・デイヴィス)の名言から、部下に有無を言わせぬ英語の表現を学習しよう。

■『ザ・スーサイド・スクワッド“極”悪党、集結』とは

『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』は、ワーナー・ブラザーズが展開するDCエクステンデッド・ユニバース(DCEU)の10作目にあたる。DCEUの『スーサイド・スクワッド』や『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』と世界観を共有しつつ、単体で楽しめる作品になっている。

アメリカ政府の高官・ウォラーが自ら選んだ10人以上の極悪犯罪人からなる特殊部隊「タスクフォースX」。自殺分隊(スーサイド・スクワッド)の異名をとるこの特攻隊が今回投入されるのは、最近クーデターで政権が交代した南米の孤島・コート・マルティーズだ。

■I wouldn't take such extreme measures if this mission weren't more important than you could possibly imagine.

今回のチームの目玉のひとりが、スーパーマンをICU送りにした射撃の名手・ブラッドスポート(イドリス・エルバ)。彼を「タスクフォースX」に参加させるため、ウォラーはブラッドスポートの16歳になる娘を窃盗罪で囚人死亡率の高い刑務所に送ると脅す。

子どもを人質にとられて激怒するブラッドスポートに、ウォラーは「この作戦があなたの想像できる以上に重要でなければ、このような極端なことはしない」と切り返した。

このセリフは仮定法過去の典型的な例文になっている。If節のbe動詞の第3人称単数がwasではなくwereになっている点に注意されたい。仮定法過去ではこのセリフのように、wasのかわりにwereを用いて仮定法であると区別することがある。

■Are you in, or are you out? Good. Let's meet your team.

娘のためにブラッドスポートが「タスクフォースX」に加わる決意をしたため、ウォラーが彼を他のチームメイトに紹介しようというセリフ。

このセリフでは「在職している/していない」という意味で使われるin/outの副詞的用法をまず覚えたい。

さらに、meetという動詞には「紹介されて人と知り合いになる」という意味があることも忘れてはならない。Meet Mr. Dubois(デュボアさんをご紹介します)のように人を紹介するときの簡潔な表現にも使えて便利だ。

■You don't know half of what I would do, John.

ウォラーの部下のひとりは、ブラッドスポートへの脅しは本気なのかと上司の正気を疑う。それに対して彼女は、「あなたは私がやろうとすることの半分も把握していない」と応えて部下をさらに震え上がらせる。

このセリフでwouldは文法的には仮定法過去であるが、意味としては主語の意志を表す助動詞であるwillの婉曲な表現にあたる。

■Be a mite careful, as he's developed a taste for human meat.

一癖も二癖もある悪役が集まったことが『ザ・スーサイド・スクワッド』の大きな魅力。今回はサメと人間のハイブリッドであるキング・シャークもチームに加わる。ちなみに英語版のキング・シャークの声はシルベスター・スタローンが担当している。

キング・シャークは空腹になると周りにあるものを手当り次第食べる癖があり、仲間も油断すると食べられかねない。このようなキング・シャークについてウォラーは「人肉の味を占めるようになったから少し気をつけてね」と注意する。

A miteはa bitと同じく副詞的に「微量、少し」という意味。Asは理由を表す接続詞でa taste forは「~に対する好み、趣味」を意味する。日本語の「蓼食う虫も好き好き」にあたる表現は、tastes differやthere is no accounting for tastesになる。

■Your mission is to destroy every trace of something known only as Project Starfish.

チームの顔合わせが終わったところで、ウォラーは作戦の説明に入る。今回のミッションは、プロジェクト・スターフィッシュという、名前だけがわかっている計画のすべての痕跡を消すことだ。

このセリフは仕事や役目を説明するとき、as a manager, your job is to plan the daily schedule of employees(課長としてのあなたの仕事は社員の1日の予定の計画です)というふうに応用できる。

ちなみにスターフィッシュはヒトデのことであるが、普通の辞書に載っていないような下品な意味のあることは、映画を観て学習していただきたい。(記事:ベルリン・リポート・記事一覧を見る)