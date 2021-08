藤原ヒロシの"何もしない"「ドゥー ナッシング コングレス」代官山に限定ストア、復刻Tやフーディ

藤原ヒロシ率いる「ドゥー ナッシング コングレス(Do Nothing Congress)」が、2021年8月28日(土)より東京・代官山に期間限定ストアをオープン。

■藤原ヒロシの"何もしない"「ドゥー ナッシング コングレス」

ドゥー ナッシング コングレスは、藤原ヒロシの呼びかけによってスタートしたブランド。“何もしない”ティー・パーティーをキーワードに、「Do Nothing」「Do Nothing but A Cup of Tea」などのアイキャッチーなグラフィックを使用して、これまで数々のプロダクトをリリースしてきた。

特徴的なのは、実店舗を持たず、アイテムの発売も不定期であること。そのため、“いつ購入できるのか”とワクワクしながら新製品の登場を待つファンも多い。

そんな「ドゥー ナッシング コングレス」が、東京・代官山の旧山手通り沿いに期間限定でストアをオープン。店頭では、「Do Nothing but A Cup of Tea」のグラフィックを配したTシャツを限定復刻発売するほか、藤原ヒロシのバンド・SLUMBERSのマスコット犬をモチーフにしたTシャツ、フーディなどを展開予定。

さらに、バスクシャツ、カーディガン、セーター、さらに「A Cup of Tea」にちなみカップ&ソーサーなどの雑貨も取り揃える。

■【詳細】

ドゥー ナッシング コングレス期間限定ストア

オープン日:2021年8月28日(土)~

住所:東京都渋谷区猿楽町27-3

営業時間:11:00~19:00

【問い合わせ先】

ジュンカスタマーセンター

TEL:0120-298-133