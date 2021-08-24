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カイノス　大幅続落、新型コロナ関連銘柄に買い一服感、星医療酸器も軟調／新興市場スナップショット

2021年8月24日 13:29

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記事提供元：フィスコ


*13:29JST <4556> カイノス 1509 -94
大幅続落。特段の株安材料は出ていないが、利益確定売りが続いている。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に関連銘柄の一角としてコロナ検査試薬を販売する同社株に投資資金が流入していたが、20日に直近高値（1675円）を付けてから買い一服感が出ているようだ。医療ガスの製造・供給を手掛ける星医療酸器<7634>も同日に年初来高値（6460円）を記録してからは軟調に推移している。《TY》

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