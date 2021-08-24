

*08:17JST 8/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27494.24、+480.99）

・NYダウは上昇（35335.71、+215.63）

・ナスダック総合指数は上昇（14942.65、+227.99）

・シカゴ日経先物は上昇（27600、大阪比+80）

・SOX指数は上昇（3342.01、+85.51）

・VIX指数は低下（17.15、-1.41）

・米原油先物は上昇（65.64、+3.50）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル109円60-70銭

・コロナ変異種の感染拡大

・内閣支持率の低下

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・スーパーマーケット売上高（7月）

・東京パラリンピック開幕（9月5日まで）

・タンゴヤが東証ジャスダックに新規上場

・独GDP改定値（4-6月）

・米新築住宅販売件数（7月）

・米政府によるコロナ起源調査終了

・先進7カ国（G7）緊急首脳会議

・アフガニスタン情勢めぐる国連人権理事会特別会合《ST》