関連記事
8/24の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 8/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27494.24、+480.99）
・NYダウは上昇（35335.71、+215.63）
・ナスダック総合指数は上昇（14942.65、+227.99）
・シカゴ日経先物は上昇（27600、大阪比+80）
・SOX指数は上昇（3342.01、+85.51）
・VIX指数は低下（17.15、-1.41）
・米原油先物は上昇（65.64、+3.50）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・1ドル109円60-70銭
・コロナ変異種の感染拡大
・内閣支持率の低下
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・スーパーマーケット売上高（7月）
・東京パラリンピック開幕（9月5日まで）
・タンゴヤが東証ジャスダックに新規上場
・独GDP改定値（4-6月）
・米新築住宅販売件数（7月）
・米政府によるコロナ起源調査終了
・先進7カ国（G7）緊急首脳会議
・アフガニスタン情勢めぐる国連人権理事会特別会合《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今日の注目スケジュール：東京パラリンピック開幕、独GDP改定値、米新築住宅販売件数など 8/24 06:30
- 8/23の強弱材料 8/23 08:19
- 今日の注目スケジュール：全国百貨店売上高、サービス業PMI、米中古住宅販売件数など 8/23 06:30
- 8/20の強弱材料 8/20 08:15
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、加小売売上高など 8/20 06:30