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23日の日本国債市場概況：債券先物は152円28銭で終了
*17:30JST 23日の日本国債市場概況：債券先物は152円28銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付152円35銭 高値152円36銭 安値152円27銭 引け152円28銭
売買高総計12678枚
2年 427回 -0.135％
5年 148回 -0.125％
10年 363回 0.010％
20年 177回 0.405％
債券先物9月限は、152円35銭で取引を開始。日経平均株価が反発し、米10年債利回りが上昇したほか、翌日に5年債入札を控えていたこともあって売りが優勢になり、152円36銭から152円27銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.23％、10年債は1.27％、30年債は1.88％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.46％、英国債は0.55％、オーストラリア10年債は1.09％、NZ10年債は1.67％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:30 英・8月製造業PMI速報値（予想：59.5、7月：60.4）
・17:30 英・8月サービス業PMI速報値（予想：59.1、7月：59.6）
・21:30 米・7月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.11、6月：0.09）
・22:45 米・8月製造業PMI速報値（予想：62.3、7月：63.4）
・22:45 米・8月サービス業PMI速報値（予想：59.2、7月：59.9）
・23:00 米・7月中古住宅販売件数（予想：583万戸、6月：586万戸）
・23:00 ユーロ圏・8月消費者信頼感指数速報値（予想：-4.9、7月：-4.4）《KK》
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